Đức sắp công bố biện pháp đáp trả vụ tấn công bằng UAV tại sân bay Leipzig

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 30/8 cho biết Berlin sẽ sớm công bố biện pháp đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành nhằm vào sân bay Leipzig, trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Nga tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 30/8 cho biết Berlin sẽ sớm công bố biện pháp đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành nhằm vào sân bay Leipzig. Ảnh: Stern.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh - truyền hình công ARD, Thủ tướng Merz cho biết cuộc điều tra vụ việc đang được hoàn tất và Chính phủ Đức đã đạt đồng thuận rộng rãi về cách thức phản ứng. Theo ông, các biện pháp sẽ được công bố “trong những ngày tới”.

Ông Merz nhấn mạnh Đức không hành động đơn phương mà đã phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đó, các nội dung liên quan sẽ được hoàn tất trong những ngày tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức không nêu cụ thể các biện pháp.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi truyền thông Đức đưa tin Berlin đang chuẩn bị quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc xảy ra tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 và có thể công bố các biện pháp cứng rắn hơn vào tuần tới. Theo tuần báo Welt am Sonntag, các biện pháp dự kiến sẽ nhằm trực tiếp vào các thực thể của Nga và được phối hợp với gói trừng phạt mới của EU đang được chuẩn bị tại Brussels. Thông báo có thể được đưa ra trong những ngày tới, có khả năng trùng thời điểm cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Ireland ngày 1/9.

Truyền thông Đức tuần trước đưa tin vụ tấn công bằng UAV bất thành nhằm vào một máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 nghiêm trọng hơn so với những thông tin ban đầu. Ảnh: AFP.

Truyền thông Đức tuần trước đưa tin vụ tấn công bằng UAV bất thành nhằm vào một máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 nghiêm trọng hơn so với những thông tin ban đầu. Theo các đài NDR và WDR, UAV được gắn chất nổ và các nhà điều tra hiện cho rằng có nhiều UAV tham gia vụ việc, thay vì chỉ một chiếc như thông tin ban đầu.

Đại sứ quán Nga tại Berlin chưa đưa ra bình luận chính thức về những cáo buộc trên. Moscow trước đây từng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động phá hoại và gián điệp tại các quốc gia ủng hộ Ukraine, đồng thời cáo buộc các chính phủ phương Tây kích động “tâm lý hoang tưởng chống Nga”.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.