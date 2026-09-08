Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân

Một lần quét mã QR khi đi chợ, một khoản phí được thanh toán bằng điện thoại hay tiền trợ cấp được chuyển thẳng vào tài khoản... Những thay đổi nhỏ đang cho thấy chuyển đổi số ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống người dân. Từ những giao dịch quen thuộc ấy, các thói quen mới đang từng bước hình thành ở khu vực nông thôn.

Cán bộ Agribank Bắc Thanh Hóa hướng dẫn người dân các thủ tục thanh toán trực tuyến.

Chỉ vài năm trước, tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán phổ biến ở các chợ truyền thống. Người bán thường phải chuẩn bị sẵn nhiều tiền lẻ để trả lại khách, trong khi người mua cũng có thói quen mang theo một khoản tiền mặt cho cả buổi đi chợ. Những thao tác tưởng như rất quen thuộc ấy đang dần được thay thế bằng một cách giao dịch đơn giản hơn. Tại chợ Giáng (xã Vĩnh Lộc), hình ảnh những mã QR được đặt trước các quầy hàng không còn xa lạ. Khách mua hàng có thể sử dụng điện thoại để quét mã, chuyển khoản và thông báo cho người bán. Với các tiểu thương, việc xác nhận giao dịch cũng trở nên nhanh chóng hơn.

Là một trong những tiểu thương kinh doanh tại chợ Giáng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt từ khá sớm, chị Nguyễn Thị Hạnh cho biết: “Ban đầu việc sử dụng mã QR cũng cần một thời gian để làm quen. Nhưng khi đã thành thạo, phương thức này mang lại khá nhiều thuận tiện trong buôn bán. Người bán không phải mất thời gian kiểm đếm tiền hoặc lo trả nhầm tiền thừa. Các khoản thanh toán được lưu lại trên tài khoản nên cuối ngày việc kiểm tra, đối chiếu doanh thu cũng thuận tiện hơn. Quan trọng hơn, việc không phải giữ nhiều tiền mặt tại quầy giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh”.

Không chỉ người bán, thói quen của người mua cũng đang thay đổi. Sau hơn 3 năm sử dụng dịch vụ chuyển khoản, chị Trần Thị Mai, ở xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Bây giờ đi chợ nhiều khi tôi không cần mang tiền mặt, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là tôi có thể thanh toán được mọi giao dịch. Trước đây tôi cũng lo về những trường hợp chuyển nhầm hoặc bị lừa đảo, nhưng sau khi được cán bộ, nhân viên Agribank Vĩnh Lộc hướng dẫn cách kiểm tra thông tin trước khi giao dịch thì tôi thấy yên tâm hơn”.

Ở Vĩnh Lộc, địa phương xác định việc triển khai các dịch vụ số cần gắn với những nhu cầu cụ thể trong cuộc sống của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính có thể thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản hoặc quét mã QR. Một số khoản chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, chế độ cho cán bộ, giáo viên và các khoản hỗ trợ khác cũng được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng.

Để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, thay vì chỉ tập trung vào việc đưa các sản phẩm, tiện ích lên môi trường số, Agribank Bắc Thanh Hóa đã chú trọng đến việc giúp người dân hiểu và sử dụng những tiện ích đó trong những giao dịch hằng ngày. Từ các khu chợ, hộ kinh doanh nhỏ đến những điểm thực hiện thủ tục hành chính, sự hiện diện của các phương thức thanh toán số đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và đời sống. Ngân hàng đã phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ tài chính số. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử, cán bộ ngân hàng trực tiếp hướng dẫn người dân mở tài khoản, sử dụng ứng dụng Agribank Plus, thanh toán bằng VietQR và lưu ý những dấu hiệu thường gặp của các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Một số mô hình như “xã không tiền mặt”, “chợ không dùng tiền mặt” cũng được triển khai tại cơ sở.

Bà Trịnh Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: “Quá trình chuyển đổi số tại đơn vị được thực hiện song song giữa phát triển dịch vụ và hướng dẫn khách hàng sử dụng. Theo đó, bên cạnh việc đưa thêm các tiện ích lên môi trường số, ngân hàng chú trọng giúp người dân hiểu cách sử dụng, bảo vệ thông tin và thực hiện giao dịch an toàn”.

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và các tổ chức tín dụng, trong đó có Agribank Bắc Thanh Hóa, những tiện ích số đang từng bước đến gần hơn với người dân. Từ một lần quét mã, một giao dịch chuyển khoản đến việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng trên điện thoại, những thay đổi nhỏ đang góp phần hình thành thói quen mới, để chuyển đổi số thực sự bắt đầu từ đời sống và phục vụ đời sống.

Bài và ảnh: Khánh Phương