Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Chất lượng dịch vụ công không chỉ được đo bằng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mà còn bằng sự hài lòng của người dân. Với quan điểm xuyên suốt đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đến triển khai các mô hình hỗ trợ ngay tại cơ sở, từng bước đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính trên kiosk thông minh.

Đều đặn vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần, cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú có mặt tại nhà văn hóa các tổ dân phố để hỗ trợ người dân giải quyết TTHC. Trên những chiếc điện thoại thông minh, cán bộ, công chức trung tâm đã tận tình hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ trên VNeID; tiếp nhận, hướng dẫn nộp hồ sơ đối với các lĩnh vực người dân có nhu cầu... Sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ, công chức giúp người dân từng bước thành thạo các thao tác trên môi trường số, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Không riêng phường Quảng Phú, hiện nay 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch và triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”. Đây là mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Để triển khai mô hình, Trung tâm PVHCC tỉnh đã đồng hành cùng các xã, phường trong việc hỗ trợ người dân giải quyết TTHC. Dù mới triển khai, nhưng các địa phương đã hướng dẫn, hỗ trợ được hơn 3.000 lượt người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số... Từ “công sở” ra “địa bàn”, cách làm này không đơn thuần là thay đổi địa điểm thực hiện TTHC, mà quan trọng hơn, đây là cách để chính quyền cơ sở từng bước hỗ trợ người dân hình thành kỹ năng số, giúp người dân tự tin tiếp cận các dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi.

Để hiện đại hóa trải nghiệm dịch vụ công, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “Trạm công dân số” tại 5 xã, phường là Hạc Thành, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Tiên Trang và Hoằng Tiến. “Mô hình hướng tới xây dựng hệ sinh thái đa tiện ích, giúp người dân thực hiện TTHC, tiếp cận các tiện ích dân sinh và chủ động theo dõi sức khỏe qua các thiết bị công nghệ hiện đại. Hiện “Trạm công dân số” tại phường Hạc Thành đã được lắp đặt và chuẩn bị vận hành chính thức, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện mô hình trước khi nhân rộng tại các địa bàn còn lại. Việc ra mắt “Trạm công dân số” với nhiều tiện ích vượt trội thể hiện bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, hướng tới cung cấp dịch vụ công thuận tiện, hiện đại hơn cho người dân”, ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết.

Sau TP Hà Nội, Thanh Hóa là tỉnh thứ hai trong cả nước triển khai mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Hơn 4 tháng triển khai, tại 10 đơn vị thí điểm đã có hơn 32.500 lượt người dân tiếp cận, sử dụng các chức năng trên kiosk thông minh, giúp tiết kiệm khoảng 12 tỷ đồng. Mô hình góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Với nhiều tiện ích thiết thực, Trung tâm PVHCC tỉnh đang đề xuất nhân rộng mô hình tại các xã, phường có lượng hồ sơ lớn.

Ngoài các mô hình hiệu quả, Trung tâm PVHCC tỉnh luôn tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, đưa tiện ích số vào phục vụ người dân. Giám đốc Trung tâm PVHCC Nguyễn Tuấn Hòa cho biết: “Cuối tháng 7/2026, trung tâm hoàn thành tích hợp đầu đọc thẻ căn cước gắn chip để ký số xác nhận nhận kết quả giải quyết TTHC. Đây là giải pháp quan trọng góp phần giảm giấy tờ, giảm thời gian, chi phí và thúc đẩy giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất mở rộng chức năng này trên hệ thống giải quyết TTHC của các bộ, ngành Trung ương, giúp người dân có thể ký số thuận tiện, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc vào từng hệ thống riêng lẻ”.

Mỗi giải pháp công nghệ đều hướng tới sự thuận tiện cho người dân. Với tinh thần đó, Trung tâm PVHCC tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia rà soát, hoàn thiện tài khoản người dùng, các chức năng đăng nhập, thanh toán trực tuyến trên hệ thống điều phối giải quyết TTHC; phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thông suốt, ổn định. Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ và giảm thiểu việc yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Những đổi mới mạnh mẽ trong cải cách TTHC của Trung tâm PVHCC tỉnh đã góp phần quan trọng cùng tỉnh xây dựng chính quyền đồng hành và phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tố Phương