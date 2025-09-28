Dự kiến mức chi bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại.

Mức chi tối đa cho người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe không quá 100 lần mức lương cơ sở

Theo Bộ Y tế, mục đích xây dựng dự thảo Nghị định nhằm hoàn thiện pháp luật tư pháp người chưa thành niên, bảo đảm người chưa thành niên là bị hại được bảo vệ tốt hơn trong quá trình tư pháp với nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên.

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần cứu chữa kịp thời nhưng người bồi thường chưa thể thực hiện bồi thường ngay và nghĩa vụ hoàn trả Quỹ của người có nghĩa vụ bồi thường.

Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho người chưa thành niên là bị hại

Bảo đảm nhanh chóng, dễ tiếp cận để người chưa thành niên là bị hại nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Không phân biệt đối xử với người chưa thành niên vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo.

Chỉ sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em trong trường hợp người chưa thành niên là bị hại bị ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng cần cứu chữa kịp thời mà người bồi thường chưa thể thực hiện bồi thường ngay.

Công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần phải cứu chữa kịp thời là những trường hợp cần phải điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị xâm phạm đến sức khỏe thể chất, tinh thần.

Mức chi cho người chưa thành niên là bị hại

Dự thảo nêu rõ, mức chi tối đa cho người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Điều kiện sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Theo dự thảo, việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

Người chưa thành niên là bị hại bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần cứu chữa kịp thời tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người bồi thường thuộc một trong các trường hợp sau đây: a- Hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; b- Đã chết; c- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; d- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; đ- Đang bị tạm giam, tạm giữ, truy nã, đang chấp hành án phạt tù; e- Chưa xác định được người phải chịu trách nhiệm bồi thường; g- Chưa có nguồn kinh phí để bồi thường ngay.

Hồ sơ đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Phương án 1:

Hồ sơ đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Giấy đề nghị xác nhận của người đại diện của người chưa thành niên là bị hại gửi cơ quan điều tra (theo Mẫu số 01A tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

2. Giấy xác nhận người chưa thành niên là bị hại và xác nhận người bồi thường chưa thể thực hiện bồi thường ngay của cơ quan điều tra (theo Mẫu số 02A tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

3. Giấy đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của người đại diện của người chưa thành niên là bị hại (theo Mẫu số 03A tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

4. Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phương án 2:

Hồ sơ đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Giấy đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của người đại diện của người chưa thành niên là bị hại gửi giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 01B tại Phụ lục).

2. Giấy xác nhận người chưa thành niên là bị hại của cơ quan điều tra theo đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 02B tại Phụ lục).

3. Giấy xác nhận người bồi thường chưa thể thực hiện bồi thường ngay (theo Mẫu số 03B tại Phụ lục) của cơ quan điều tra đối với các trường hợp quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 2 Điều 5 Nghị định này hoặc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bồi thường cư trú đối với trường hợp quy định tại điểm a, b, g khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

4. Giấy đề nghị sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 04B tại Phụ lục).

5. Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện hoàn trả kinh phí cho Quỹ Bảo trợ trẻ em

Theo dự thảo, căn cứ vào bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, người có nghĩa vụ bồi thường phải thực hiện hoàn trả kinh phí cho Quỹ Bảo trợ trẻ em kể từ ngày Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Việc hoàn trả kinh phí cho Quỹ Bảo trợ trẻ em được xác định trong bản án của Tòa án.

Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp Giấy xác nhận cho người có nghĩa vụ bồi thường khi người có nghĩa vụ bồi thường thực hiện hoàn trả Quỹ.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Theo VTV