Đông Tiến: Đồng lòng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường vào cuộc sống

Phường Đông Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 7 xã, phường cũ là Đông Lĩnh, Đông Tiến, Đông Thanh, Thiệu Khánh, Thiệu Vân, Tân Châu, Thiệu Giao. Sau sáp nhập, Đảng bộ phường có 89 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 6 đảng bộ, chi bộ cơ sở khối cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; 58 chi bộ thôn, tổ dân phố; 25 chi bộ đơn vị sự nghiệp với tổng số 2.520 đảng viên.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Tiến tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với tiềm năng, lợi thế có được sau khi mở rộng địa giới hành chính, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu xây dựng Đông Tiến trở thành phường văn minh, hiện đại. Nghị quyết cũng nêu rõ 28 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá về “sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch ổn định” và “huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng”.

Để sớm hiện thực mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Tiến Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Ngay sau đại hội, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Phường cũng xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm và quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công phụ trách các lĩnh vực, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình để tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất”.

Để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, Đông Tiến tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 ngành công nghiệp, xây dựng đạt 53,71%; dịch vụ, thương mại đạt 36,68%. Để hoàn thành mục tiêu này, phường chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ở những lĩnh vực có lợi thế như bánh đa, bánh đa nem, miến gạo, gạch không nung, các cơ sở mộc dân dụng... Ngoài Cụm công nghiệp làng nghề Đông Lĩnh đang hoạt động ổn định, Đông Tiến sẽ phối hợp với các ngành cấp tỉnh quy hoạch và hình thành Cụm công nghiệp Châu Giao có quy mô khoảng 75ha, là cụm công nghiệp đa ngành, tập trung chủ yếu vào may mặc, sản xuất cơ khí, chế biến thức ăn chăn nuôi. Cùng với đó, phường tập trung phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân tiếp cận cơ hội kinh doanh, nhất là về vốn, đất đai, nhân lực, các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Đông Tiến hiện có hơn 151ha đất nông nghiệp đã được quy hoạch sản xuất quy mô lớn. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, trong nhiệm kỳ mới, phường tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, khuyến khích nông dân đổi mới tư duy, tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng và chuyển đổi sản xuất; gắn sản xuất với chế biến và dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng, nhất là phát triển các sản phẩm OCOP để tạo điểm nhấn riêng cho phường.

Sau khi thành lập mới, phường Đông Tiến có diện tích 41,97km2. Để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển lâu dài, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch - kiến trúc Thanh Hóa xây dựng quy hoạch chung phường Đông Tiến. Tiến hành lập và điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 và phê duyệt các đồ án quy hoạch theo thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch chung của phường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao đời sống Nhân dân. Phường cũng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn để bàn giao mặt bằng sạch cho khởi công dự án vào năm 2026. Đảng ủy phường cũng ban hành nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực xã hội hóa với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để nâng cấp, cải tạo đường giao thông, nhất là ở các khu dân cư nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân và nâng cấp kết cấu hạ tầng xã hội theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để xây dựng Đông Tiến đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh về chuyển đổi số, UBND phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đông Tiến đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số, Đông Tiến sẽ triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mạng đảm bảo an toàn thông tin; triển khai dự án chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; bố trí nguồn lực để đầu tư nâng cấp các thiết bị phần mềm, hệ thống mạng Lan, hệ thống camera giám sát thông minh, truyền thanh thông minh.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Tiến sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, từng bước biến quyết tâm thành hành động và hành động có hiệu quả để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa Đông Tiến ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Tố Phương