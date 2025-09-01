Đọng lại sau lũ dữ!

Cơn bão số 5 vừa đi qua để lại trên dải đất vùng cao những vết thương chằng chịt. Đất đá từ núi trút xuống vùi lấp đường quốc lộ; lũ cuốn trôi nhà cửa; hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh mất điện, mất liên lạc... Nhưng g iữa mịt mù mưa lũ, vẫn sáng lên những hình ảnh, câu chuyện đẹp khiến ai chứng kiến cũng ấm lòng.

Cán bộ chiến sĩ đưa người dân đi cấp cứu (Ảnh: Đồn biên phòng Yên Khương).

Chiều 27/8, tại Km105+450 trên tuyến Quốc lộ 47 qua địa bàn xã Yên Nhân, đất đá sạt xuống ầm ầm, chặn đứng con đường huyết mạch, giao thông tê liệt, gần 2.500 nhân khẩu của 3 bản thuộc xã Yên Nhân và xã Bát Mọt bị cô lập hoàn toàn.

Trong khi ngoài kia trời vẫn trút mưa xối xả, tại cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, mệnh lệnh ứng cứu người dân được phát ra khẩn cấp. Một đoàn công tác cứu hộ cứu nạn do Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu lập tức lên đường.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khoác ba lô, vượt 10km đường rừng trơn trượt, men theo bờ suối đương cuồn cuộn nước lũ để vận chuyển lương thực, thực phẩm gồm bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống vào cho bà con dân bản.

Những bước chân mỏi nhừ, lưng áo ướt đẫm mưa rừng, những gùi hàng vẫn được chuyền tay nhau. Ai cũng tâm niệm, đã mấy ngày mất điện, mất thông tin, lương thực, thực phẩm tại chỗ của bà con đã bị lũ cuốn trôi... tình thế đã rất khẩn cấp, lấy đó làm nỗ lực để bước tiếp.

Vào được vùng cô lập, ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, không giấu được xúc động nói trước đoàn: “Hai ngày qua, xã hoàn toàn mất liên lạc, bà con thiếu thốn đủ bề. Nhìn thấy chiến sĩ công an cõng gùi bánh mì, thùng nước vượt suối vào bản, chúng tôi thực sự mừng đến rơi nước mắt”.

Cũng trong những ngày mưa dữ, ở xã biên giới Yên Khương, câu chuyện khiến nhiều người chứng kiến ai cũng thắt lòng. Đêm 27/8, mưa lũ cuồn cuộn kéo theo đất đá sạt xuống, khiến căn nhà gỗ của vợ chồng anh Lò Văn Bằng và chị Ngân Thị Thu ở bản Xắng Hằng đổ sập hoàn toàn.

Hai vợ chồng bị thương, được quân y Đồn Biên phòng Yên Khương và cán bộ y tế xã sơ cứu. Nhưng đến sáng hôm sau, vết thương của chị Thu trở nặng, cần đưa ngay đến bệnh viện tuyến huyện. Con đường tỉnh 530 lại xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, xe cộ không thể qua.

Trước tình thế nguy kịch, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã quyết định dùng võng, thay nhau khiêng chị Thu vượt qua những cung đường gập ghềnh, đất đá ngổn ngang để đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Lê Xuân Lâm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Yên Khương nhớ lại: “Chúng tôi phải bám từng gốc cây, bờ taluy để bước, có chỗ đất bùn lút đến đầu gối, trượt ngã liên tục. Nhưng tính mạng của người dân là trên hết, phải đưa được chị ra ngoài kịp thời”.

Sau nhiều giờ gồng mình giữa núi rừng sạt lở, chị Thu đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để điều trị kịp thời.

Giữa bộn bề gian khó, những câu chuyện sau lũ như một thông điệp lan tỏa niềm tin mạnh mẽ về tình quân dân keo sơn.

Trong đợt ứng phó với mưa bão số 5, ngày 26/8, lực lượng biên phòng, công an đã đến bản Ho, triển khai trợ giúp các hộ di dời người, tài sản khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Gần 12h cùng ngày, các thành viên tổ công tác đang trợ giúp gia đình ông Vi Văn Sự di dời người, tài sản. Bất ngờ một khối lượng đất, đá lớn trên taluy dương sau nhà sạt, lăn xuống, xô đổ ngôi nhà của ông Sự. Mái nhà cùng xà ngang sập, đè lên người Trung tá biên phòng Lò Văn Hiền và Trung úy Lê Ngọc Vũ, Công an xã Hiền Kiệt, khiến các đồng chí bị thương.

Nghe tin, bà con dân bản kéo đến trạm y tế thăm hỏi, cảm ơn người chiến sĩ đã không quản hiểm nguy để giữ an toàn cho dân.

Cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão gây thiệt hại nặng nề, nhưng tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ứng phó kịp thời. Trước khi bão đổ bộ, tỉnh đã thành lập 8 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo. Đặc biệt, 2 đoàn công tác thường trực tại hai khu vực trọng điểm Quan Sơn và Mường Lát để điều hành sát sao.

Với một địa phương thường xuyên hứng chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, kỹ năng ứng phó với bão lũ đã trở thành phản xạ, thành bản lĩnh của cả hệ thống chính trị.

Sau bão, công tác khắc phục những ngày này vẫn đang được triển khai. Những con đường bám đầy bùn đất, những điểm bản còn chia cắt, bà con vẫn đối diện với thiếu thốn. Nhưng trên tất cả, đọng lại là tình người, là sự sẻ chia không ngại gian khổ.

Đình Giang