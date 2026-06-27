Đồng hành, chia sẻ cùng người vay vốn Agribank

Bảo hiểm bảo an tín dụng (BATD) - sản phẩm do các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) triển khai đang khẳng định vai trò như một điểm tựa tài chính vững chắc, thiết thực cho khách hàng ở khắp các vùng quê.

ABIC Thanh Hóa chi trả BATD cho khách hàng vay vốn tại các chi nhánh Agribank không may gặp rủi ro.

Bảo hiểm BATD giúp người vay vốn tại Agribank được bảo vệ tài chính trong trường hợp không may xảy ra rủi ro như tử vong, thương tật toàn bộ hoặc một phần do tai nạn hoặc bệnh tật. Khi đó, ABIC sẽ thay mặt người vay thanh toán khoản nợ còn lại cho ngân hàng trong phạm vi số tiền bảo hiểm đã tham gia. Qua thực tế triển khai, BATD đã thể hiện vai trò là “lá chắn” kinh tế cho khách hàng và cả ngân hàng, hướng đến bảo vệ lợi ích và quyền lợi thiết thực của khách hàng vay vốn; đồng thời nâng cao hệ số tín nhiệm đối với tổ chức tín dụng. Người vay vốn có được sự bảo đảm tài chính từ gói bảo hiểm tham gia, các đơn vị cho vay vốn sẽ hoàn toàn yên tâm và đẩy mạnh việc cấp vốn. Về phía ngân hàng, bảo hiểm BATD bảo vệ nguồn vốn, góp phần phát triển hoạt động kinh doanh tài chính của tổ chức. Nhờ tham gia bảo hiểm BATD, người dân không gặp gánh nặng nợ nần khi rủi ro xảy ra, hạn chế các vấn đề tiêu cực và mâu thuẫn trong cuộc sống. Với hệ thống mạng lưới các chi nhánh Agribank rộng khắp đến tận các thôn, xóm nên khi có phát sinh rủi ro, ABIC Thanh Hóa đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, thực hiện bồi thường trách nhiệm như đã cam kết, giúp khách hàng bớt phần khó khăn về vật chất và được an ủi về tinh thần.

Sau khi anh Vũ Văn Tình ở xã Vĩnh Lộc qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, điều gia đình lo lắng nhất là khoản vay ngân hàng 160 triệu đồng tại Agribank Vĩnh Lộc - Bắc Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi được biết khoản vay đã được mua bảo hiểm BATD của ABIC Thanh Hóa cho tổng các khoản vay với mức phí hơn 1 triệu đồng, gia đình đã thông báo với Agribank Chi nhánh Vĩnh Lộc. Chi nhánh đã phối hợp với ABIC Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình và hướng dẫn, hoàn tất thủ tục hồ sơ bảo hiểm, chi trả cho gia đình anh Tình số tiền gần 150 triệu đồng bảo hiểm và tiền hỗ trợ mai táng phí.

Tương tự, trường hợp của anh Mã Văn Thể ở thôn 19, xã Tân Tiến qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đó, anh Thể có vay 240 triệu đồng tại Agribank Nga Sơn để đầu tư phát triển kinh tế và tự nguyện tham gia sản phẩm BATD khi vay vốn. Sau khi anh Thể qua đời, ABIC Thanh Hóa đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình hoàn tất hồ sơ và chi trả số tiền hơn 245 triệu đồng bảo hiểm và hỗ trợ mai táng phí.

Đây chỉ là 2 trong số hàng nghìn trường hợp đã được ABIC Thanh Hóa trợ giúp vượt qua khó khăn, vững tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Với phương châm hướng về cộng đồng, tạo sự yên tâm, chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, thời gian qua hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm BATD đến khách hàng. Tại Agribank, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính mình và cho chính khoản vay của mình đối với ngân hàng. Quá trình tiếp cận khách hàng vay vốn, ngoài việc hướng dẫn, mỗi cán bộ tư vấn bảo hiểm đều hỗ trợ khách hàng thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, cán bộ tín dụng giới thiệu, tư vấn cho khách hàng tham gia sản phẩm BATD. Hầu hết khách hàng khi hiểu rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại đã lựa chọn mua bảo hiểm cho một phần hoặc toàn bộ số tiền vay ngân hàng. Nhiều gia đình, nhờ tham gia bảo hiểm, khi xảy ra rủi ro, những món vay lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết. Qua đó tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người vay vốn được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để đối phó với những rủi ro trong cuộc sống.

6 tháng đầu năm 2026, ABIC Thanh Hóa đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm BATD cho hơn 260 trường hợp với số tiền bồi thường gần 22 tỷ đồng. Có thể nói vốn vay của Agribank và Bảo hiểm BATD như hai cánh tay của một người vay vốn. Nguồn vốn là cánh tay phải, nâng đỡ người dân làm giàu, còn bảo hiểm là cánh tay trái, bảo vệ nâng đỡ cho cánh tay phải, tiếp sức cho cánh phải để làm giàu chính đáng.

Bài và ảnh: Đức Thanh