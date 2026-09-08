Đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện chính sách về doanh nghiệp, đất đai và kinh doanh bất động sản

Chiều 8/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Tình hình thực hiện và kiến nghị hoàn thiện Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có các ĐBQH: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa cho biết, 4 luật được trao đổi tại hội nghị có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng đều tác động trực tiếp đến hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, từ tiếp cận đất đai, mặt bằng, chi phí sử dụng đất, phát triển nhà ở, đến vốn, thuế, kế toán, công nghệ, thị trường và tham gia chuỗi giá trị.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc hoàn thiện pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dễ thực thi, giảm chi phí tuân thủ; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn đất đai, vốn, công nghệ và thị trường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa nhấn mạnh, điều cần hướng tới không phải là có thêm nhiều chính sách hỗ trợ mà là những chính sách thực sự cần thiết, dễ tiếp cận, đúng nhu cầu và tạo ra kết quả cụ thể. Nhà nước kiến tạo môi trường, công cụ; doanh nghiệp chủ động đổi mới, phát triển; nguồn lực công cần trở thành “vốn mồi” để khơi thông nguồn lực xã hội, tránh phát sinh thêm thủ tục hoặc tạo sự phụ thuộc vào hỗ trợ.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Trong đó, có đề xuất bổ sung doanh nghiệp do doanh nhân trẻ dưới 35 tuổi làm chủ vào nhóm được ưu tiên hỗ trợ; xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tái khởi nghiệp; hỗ trợ một phần chi phí thuê mặt bằng sản xuất ngoài khu công nghiệp nếu phù hợp với quy hoạch của địa phương; điều chỉnh cách xác định bảng giá đất, nhất là đối với đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân nhấn mạnh, việc lấy ý kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề - những đơn vị trực tiếp thực thi pháp luật - sẽ bổ sung những căn cứ thực tiễn cần thiết, giúp nhận diện đầy đủ hơn yêu cầu về quản lý Nhà nước cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến, kiến nghị để các ĐBQH tỉnh có cơ sở tham gia đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận, đồng thời gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo, góp phần xây dựng các luật có chất lượng, phù hợp thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống.

Tố Phương