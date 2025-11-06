Đông Á Thanh Hóa giữa vòng xoáy trụ hạng V.League 2025/26

Chưa có mùa giải nào cuộc đua trụ hạng tại LPBank V.League 1 lại căng thẳng và khó lường như hiện tại. Sau vòng 10, có tới 5 đội bóng cùng sở hữu 7 điểm - SLNA, SHB Đà Nẵng, PVF-CAND, HAGL và Đông Á Thanh Hóa - chia nhau các vị trí từ 10 đến 14, chỉ hơn kém nhau hiệu số. Điều đó khiến từng trận đấu lúc này đều mang ý nghĩa sống còn, nơi mỗi chiến thắng có thể giúp thoát khỏi “vùng nguy hiểm”, còn một cú sảy chân có thể bị đẩy xuống đáy bảng.

Cuộc chiến “sinh tồn” ở nhóm cuối bảng

Ở vòng 10, Thanh Hóa được nghỉ thi đấu, nhưng họ vẫn không thể yên tâm khi mọi đối thủ trực tiếp đều đang vùng vẫy ở nhóm cuối. May mắn cho thầy trò HLV Choi Won-kwon là cả 4 đội này đều “ngã ngựa”, khiến cuộc đua tạm thời chưa có nhiều biến động.

Các đối thủ trực tiếp của Thanh Hoá trong cuộc đua trụ hạng đều “ngã ngựa” ở vòng 10.

Mọi ánh nhìn giờ đây đang hướng đến chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL ở vòng 11.

Màn đối đầu tại phố núi hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng, bởi HAGL cũng đang khát điểm không kém. Đội bóng phố núi thi đấu thiếu ổn định, mới nhận thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn Thanh Hóa lại vừa để thua đáng tiếc trước Thể Công Viettel dù chơi không tệ.

Hai đội có chung mục tiêu là thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ, nên cuộc đối đầu tới đây chẳng khác nào “trận chung kết ngược” - nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

Hàng phòng ngự đang dần tiến bộ với sự ổn định của Trịnh Văn Lợi ở trung tâm hàng phòng ngự.

Điều đáng nói là Thanh Hóa đang cho thấy những tín hiệu tích cực dù kết quả chưa thật sự như mong đợi. Hàng phòng ngự dần tiến bộ với sự ổn định của Trịnh Văn Lợi và các đồng đội. Dù vậy, vấn đề lớn nhất của đội bóng xứ Thanh nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội - khi hàng công vẫn thiếu sự sắc bén và bùng nổ cần thiết để giải quyết những tình huống then chốt.

Ở phần còn lại của mùa giải, lịch thi đấu cũng không hề dễ dàng với Đông Á Thanh Hóa. Ngoài chuyến làm khách trước HAGL, đội còn phải đối đầu với những đội được đánh giá cao: Thép Xanh Nam Định, Công an TP HCM và Công an Hà Nội.

Giữ lửa niềm tin giữa gian khó

Rõ ràng, với phong độ thắng 1, hòa 4 và thua 4 sau 9 trận, người hâm mộ xứ Thanh có quyền thất vọng về màn trình diễn của thầy trò HLV Choi Won-kwon. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng mùa giải năm nay, Đông Á Thanh Hóa gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Thanh Hóa đang chịu nhiều tổn thất về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay.

Tân binh Quế Ngọc Hải - bản hợp đồng được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn nơi hàng thủ - lại chưa thể hiện được nhiều do chấn thương. Trên hàng công, Rimario sau một mùa giải dưỡng thương mới trở lại nhưng thể lực và cảm giác bóng vẫn còn hạn chế. Ở tuyến giữa, đội bóng xứ Thanh thiếu vắng đội trưởng Doãn Ngọc Tân do những chấn thương liên tiếp.

Tín hiệu đáng quý nhất là tinh thần chiến đấu của toàn đội. Dù trải qua chuỗi trận bết bát và đối mặt với nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ - trong đó có vấn đề tài chính khi tiền lương chưa được thanh toán đầy đủ - nhưng không một ai có dấu hiệu buông xuôi. Toàn đội vẫn ra sân với tinh thần quyết tâm và khát khao cống hiến.

Sự trở lại của các trụ cột được chờ đợi sẽ giúp Đông Á Thanh Hoá thi đấu khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Chính ý chí ấy, cùng với sự trở lại của các trụ cột trong thời gian tới, có thể sẽ là nền tảng để Đông Á Thanh Hóa từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và bứt phá ở chặng đường còn lại của mùa giải.

Bảng xếp hạng sau 5 trận đấu vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26.

Hoàng Sơn