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Đón hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về an táng tại quê hương

Lê Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 50 năm anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam, hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội (quê ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) đã được xác định danh tính thông qua giám định ADN và đưa về an táng tại quê hương. Đây là 1 trong 8 liệt sĩ của tỉnh Thanh Hóa được xác định danh tính thông qua phương pháp giám định ADN tính đến thời điểm hiện tại.

Đón hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về an táng tại quê hương

Sau hơn 50 năm anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam, hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội (quê ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) đã được xác định danh tính thông qua giám định ADN và đưa về an táng tại quê hương. Đây là 1 trong 8 liệt sĩ của tỉnh Thanh Hóa được xác định danh tính thông qua phương pháp giám định ADN tính đến thời điểm hiện tại.

Đón hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về an táng tại quê hương

Đại diện lãnh đạo xã Tân Ninh đọc điếu văn truy điệu liệt sĩ Lê Đồng Cội.

Ngày 12/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tân Ninh tổ chức lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9, đồng đội, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Lê Đồng Cội sinh năm 1952, quê tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hoá).

Tháng 12/1970, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngày 20/7/1973, trong một trận chiến đấu ác liệt tại chiến trường miền Nam, liệt sĩ Lê Đồng Cội đã anh dũng hy sinh. Đồng chí được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, nay thuộc phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ.

Đón hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về an táng tại quê hương

Hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Hơn nửa thế kỷ, gia đình và người thân luôn mong mỏi tìm được hài cốt liệt sĩ để đưa về quê hương. Những năm gần đây, thông qua chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cùng với sự hỗ trợ của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 và các cơ quan chức năng, gia đình đã xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội.

Đón hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về an táng tại quê hương

Sau hơn 50 năm, liệt sĩ Lê Đồng Cội đã được trở về bên cạnh gia đình, người thân

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội trở về an nghỉ trên quê hương không chỉ thực hiện tâm nguyện của gia đình sau hơn 50 năm chờ đợi mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ; góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lê Quỳnh

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Từ khóa:

#Hài cốt liệt sỹ #Truy điệu #An táng hài cốt liệt sỹ #Giám định ADN

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