Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Văn Nông

Sáng 13/1/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa cùng thân nhân gia đình liệt sỹ và Nhân dân trong xã trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nông về Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Văn Nông được tổ chức trang trọng.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông sinh năm 1957, quê quán thôn Xóm 2, xã Thiệu Hóa; nhập ngũ tháng 2/1975 khi mới tròn 17 tuổi. Đồng chí là chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 126, cấp bậc Hạ sĩ. Sau thời gian huấn luyện tại miền Bắc, đồng chí được điều động vào chiến trường, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Nông.

Trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, liệt sĩ Nguyễn Văn Nông luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 9/6/1978, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận công lao và sự hy sinh cao cả ấy, Thủ tướng Chính phủ đã truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Nguyễn Văn Nông.

Các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đồng đội an táng tại mặt trận biên giới Tây Nam, sau đó quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú, tỉnh An Giang. Trải qua gần 50 năm, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và nỗ lực của gia đình, thân nhân đã xác định được chính xác nơi an nghỉ của liệt sĩ để đưa hài cốt về an táng tại quê nhà.

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang dâng hương viếng liệt sĩ Nguyễn Văn Nông.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông được trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thanh Mai