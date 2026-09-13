Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chi bộ tại xã Thượng Ninh

Nhận thức rõ sinh hoạt chi bộ là khâu then chốt để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, cũng như phát huy tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên, thời gian qua, Đảng ủy xã Thượng Ninh đã chủ động triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và bám sát tình hình thực tế tại cơ sở.

Buổi sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ thôn Đức Thắng, Đảng bộ xã Thượng Ninh.

Chi bộ thôn Đức Thắng là một trong những đơn vị tiêu biểu đi đầu trong việc đổi mới tổ chức sinh hoạt chi bộ. Với 69 đảng viên, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn vào ngày mùng 3 hằng tháng, nếu trường hợp đặc biệt thì sinh hoạt trong tuần đầu của tháng, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Nội dung sinh hoạt không chỉ dừng lại ở việc tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được mà còn tập trung thảo luận, bàn giải pháp cho những vấn đề cụ thể, gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân, qua đó đưa ra phương án hiệu quả để thực hiện. Việc sinh hoạt đúng lịch, nội dung sinh hoạt phong phú đã giúp duy trì sinh hoạt sôi nổi, dân chủ, tỷ lệ đảng viên tham dự luôn đạt mức cao.

Điển hình như trong những năm gần đây, trên địa bàn thôn xuất hiện tình trạng các cặp vợ chồng trẻ ly hôn nhiều, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi, như: vợ chồng đi làm ăn xa, không ở gần nhau, do ảnh hưởng của các trào lưu xấu trên mạng xã hội... Từ những nguyên nhân trên, chi bộ ban hành nghị quyết với sự thống nhất cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách từng cụm dân cư. Các đảng viên phải tập trung nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của các cặp đôi trẻ để kịp thời động viên, đồng thời phối hợp với những người có uy tín trong dòng họ để khuyên răn; gia đình phối hợp các chi hội, đoàn thể tuyên truyền về tác hại của việc đổ vỡ hôn nhân...

Ông Bùi Văn Thực, bí thư chi bộ thôn Đức Thắng, cho biết: “Khi nội dung sinh hoạt sát thực tế, đảng viên tham gia trách nhiệm, nói thật, bàn đúng, làm được, thì hiệu quả lãnh đạo rõ ràng hơn. Từ khi đổi mới cách làm, chúng tôi thấy rõ sự thay đổi trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên. Mọi việc ở địa phương, từ vệ sinh môi trường đến xây dựng nếp sống mới đều được đưa ra bàn bạc công khai, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn thực hiện”.

Đảng bộ xã Thượng Ninh có 16 tổ chức cơ sở đảng, với 698 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, đảng ủy phân công từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách, trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, định hướng nội dung thảo luận bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhất là trong việc duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng chú trọng bồi dưỡng, tổ chức tập huấn cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, các chi ủy viên những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là hướng dẫn các quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giúp đội ngũ cấp ủy viên nắm vững nghiệp vụ, tự tin hơn trong điều hành, góp phần đưa sinh hoạt chi bộ nền nếp, chất lượng.

Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thượng Ninh, cho biết: “Nhờ triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thượng Ninh ngày càng được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện của đảng viên, củng cố khối đoàn kết nội bộ. Các buổi sinh hoạt chi bộ không còn mang tính hình thức mà trở thành diễn đàn dân chủ, nơi đảng viên cùng trao đổi, hiến kế, tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Bài và ảnh: Minh Khanh