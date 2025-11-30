Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035

Sáng 30/11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” theo Quyết định số 939/QĐ-TTg; triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” . Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động triển khai Đề án 2415 (Ảnh: Báo Lao động).

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, Hội LHPN tỉnh dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các sở, ngành, đơn vị, Hội LHPN tỉnh dự hội nghị.

Sau 8 năm triển khai, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939) đã đạt được những thành tựu vượt trội, khẳng định hiệu quả của một chủ trương đúng đắn và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 100% mục tiêu của Đề án hoàn thành và vượt xa kế hoạch, tạo nên phong trào khởi nghiệp rộng khắp.

Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai bài bản, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bám sát định hướng của Thủ tướng Chính phủ. Ở Trung ương, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tham mưu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn, bố trí nguồn lực và lồng ghép các chương trình liên quan.

Ở địa phương, 100% tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Đề án, đồng thời tích cực lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng dân tộc thiểu số... nhằm tăng hiệu quả tiếp cận.

Các chỉ tiêu chuyên môn ghi nhận kết quả vượt bậc. 84,8% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về việc làm và khởi nghiệp, đạt 121% mục tiêu. 100% cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ, vượt 7,4% so với kế hoạch. Đặc biệt, các cấp Hội đã hỗ trợ 118.533 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, vượt 593% mục tiêu.

Với kinh tế tập thể, đã thành lập mới 1.666 HTX và hơn 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, gấp hơn 6 lần mục tiêu đề ra. Hoạt động tư vấn - hỗ trợ doanh nghiệp đạt kết quả nổi bật với 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được đồng hành, hỗ trợ, đạt mức 130% kế hoạch. Cuộc thi “Phụ nữ Khởi nghiệp” trở thành dấu ấn đặc sắc của Đề án, thu hút 41.568 đề xuất/ý tưởng, hơn 2.500 dự án dự thi cấp Trung ương mỗi năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam).

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tiếp nối thành công của Đề án 939, đồng thời cập nhật các yêu cầu mới của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh , kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) ngày càng giữ vai trò trọng yếu. Đề án đặt mục tiêu tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thân thiện với phụ nữ, tăng cường quyền năng kinh tế và đóng góp bền vững vào phát triển kinh tế - xã hội.

Quan điểm của Đề án nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức xã hội về vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo; xây dựng văn hóa khởi nghiệp; phát huy nguồn lực, liên kết hệ sinh thái giữa Nhà nước - chuyên gia - doanh nghiệp - tổ chức xã hội.

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2026-2035, sẽ có 90% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về khởi nghiệp; 90% cán bộ Hội được bồi dưỡng chuyên môn; 75.000 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được tư vấn - hỗ trợ pháp lý; 50.000 doanh nghiệp áp dụng tiêu chí ESG; 25.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; 30.000 doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số; tỷ lệ nữ lãnh đạo trong kinh doanh đạt 35%.

Trong giai đoạn 2017-2025, Thanh Hóa đã triển khai Đề án 939 một cách bài bản, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế. 100% cán bộ Hội chuyên trách được nâng cao nhận thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trên 80% hội viên được truyền thông về việc làm - khởi nghiệp. Các cấp Hội đã hỗ trợ trên 9.200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; đồng hành tác động để hình thành hơn 1.187 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Hội cũng phối hợp các sở, ngành mở 447 lớp tập huấn kiến thức thị trường, kỹ năng kinh doanh, hỗ trợ kết nối - tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ tiếp cận vốn cho gần 73.000 phụ nữ thông qua các kênh ủy thác, Quỹ tổ chức tài chính vi mô và Ngân hàng Chính sách xã hội. Phong trào phụ nữ khởi nghiệp được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, sản phẩm OCOP, ngày “Phụ nữ khởi nghiệp”, chương trình “Phụ nữ Thanh Hóa khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công”, qua đó thúc đẩy hàng nghìn ý tưởng đổi mới, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường bước ra thị trường. Bước sang giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; ít nhất 90% hội viên được tuyên truyền, 100% cán bộ Hội cấp huyện được đào tạo nâng cao năng lực; trên 5.000 phụ nữ có ý tưởng kinh doanh được hỗ trợ tiếp cận vốn, kiến thức, thị trường. Tỉnh phấn đấu hình thành thêm tối thiểu 5.000 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.

Tại hội nghị, các tham luận tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong giai đoạn mới; đề xuất tăng cường hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và bảo hộ sở hữu trí tuệ; chia sẻ kinh nghiệm liên kết cụm ngành, phát triển sản phẩm OCOP do phụ nữ quản lý, cách thức triển khai tiếp cận vốn, tái khởi nghiệp sau đại dịch.

Các tham luận quốc tế và doanh nghiệp lớn kiến nghị tăng cường chính sách thúc đẩy lãnh đạo nữ, đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ, mở rộng kết nối thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp nữ tham gia sâu chuỗi cung ứng xanh; hướng tới hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực số, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận tài chính để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp thân thiện, bền vững cho phụ nữ trong thập kỷ tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh truyền thống lịch sử hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời kỳ hòa bình, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành và chú trọng triển khai các cơ chế chính sách nhằm phát huy vị thế của phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới vì công bằng, tiến bộ xã hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy trí tuệ vào công cuộc phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả nổi bật mà Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong 8 năm triển khai Đề án 939, Thủ tướng nhấn mạnh 5 điểm sáng về kết quả thực hiện đề án. Những kết quả này không chỉ phản ánh tính đúng đắn của chủ trương hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mà còn cho thấy sức sáng tạo, ý chí vươn lên và đóng góp ngày càng lớn của phụ nữ Việt Nam vào hành trình phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, mạnh và khó lường, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi các mô hình kinh doanh phải thích ứng linh hoạt với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn ESG. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải tạo điều kiện để phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ hội công bằng trong khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

Định hướng triển khai Đề án 2415, Thủ tướng đề nghị Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hỗ trợ, lấy nâng cao năng lực số, năng lực quản trị, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng tiếp cận tài chính làm trọng tâm.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường kết nối giữa Nhà nước - doanh nghiệp - các tổ chức quốc tế - chuyên gia, thúc đẩy hợp tác công tư trong đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nữ.

Các bộ, ngành cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về tín dụng xanh, chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn để đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp. Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc tạo lập các không gian sáng tạo, các cụm liên kết ngành và nền tảng tư vấn trực tuyến, giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận kiến thức, công nghệ và thông tin thị trường; đưa phụ nữ trở thành trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, là mục tiêu cho sự phát triển.

Thủ tướng cũng đề nghị phụ nữ Việt Nam tiếp tục dấn thân, tích cực, dám chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo; có tư duy khác biệt và quản trị thông minh; làm chủ thị trường, thích ứng linh hoạt và tuân thủ đạo đức kinh doanh; nhân văn, nhân ái trong công tác xã hội...

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các điển hình triển khai Đề án 939 và các HTX phụ nữ tham gia quản lý năm 2025. Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có 3 tập thể, 2 cá nhân vinh dự được khen thưởng.

Minh Hằng