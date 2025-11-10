Đổi mới các phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Chiều 10/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với HND tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, cơ cấu tổ chức HND từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác tuyên truyền của Hội có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát thực tiễn và nhu cầu của hội viên. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.500 buổi tuyên truyền, thu hút trên 247.000 lượt hội viên; phát hành 15.000 cuốn “Thông tin Nông dân Thanh Hóa”; đồng thời tích cực tuyên truyền chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đến nay, đã có hơn 395.000 hội viên cài đặt và sử dụng Nền tảng số “Nông dân Việt Nam”, đưa Thanh Hóa dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực này.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 220.000 hộ đăng ký thi đua, trên 75.000 hộ đạt danh hiệu các cấp. Qua phong trào đã xuất hiện hàng trăm mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, hàng ngàn hộ nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông thôn.

Với quyết tâm “Đổi mới - Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế là chỗ dựa tin cậy của hội viên, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp - góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, nông thôn văn minh, nông dân giàu tri thức và bản lĩnh trong thời kỳ hội nhập.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà HND tỉnh Thanh Hóa đạt được trong công tác hội, phong trào nông dân cũng như việc thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, HND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thành lập các câu lạc bộ nông dân và mở rộng chi hội nông dân nghề nghiệp; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; nghiên cứu xây dựng thêm các đề án, mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. HND tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức Hội, đoàn thể trong quá trình hoạt động; yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý điều hành công tác hội. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị HND tỉnh tập trung cao cho Đại hội Đại biểu HND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương HND Việt Nam đã có buổi làm việc với HND phường Hàm Rồng và đi thăm các mô hình hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; thăm Hợp tác xã cảnh quan Hoa Viên Phát ở Phố 8, phường Hàm Rồng.

Hoàng Lan