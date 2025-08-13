Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tham gia đấu thầu các dự án công?

Đấu thầu các dự án công thường được xem là một trong những cách để doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, xây dựng thương hiệu và tiếp cận những nguồn doanh thu ổn định. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện. Bài viết dưới đây chia sẻ một số yếu tố có thể được quan tâm trước khi tham gia đấu thầu, giúp doanh nghiệp có góc nhìn tổng thể và chủ động hơn trong quá trình tiếp cận các dự án công.

1. Đăng ký và cập nhật thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa chọn đăng ký tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn) để dễ dàng theo dõi, tìm kiếm thông tin và nộp hồ sơ online. Hệ thống này giúp kết nối giữa đơn vị mời thầu và nhà thầu một cách thuận tiện, minh bạch. Việc chủ động cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp trên nền tảng này cũng có thể hỗ trợ quá trình đánh giá sơ bộ.

2. Chuẩn bị hồ sơ năng lực rõ ràng, thuyết phục

Một bộ hồ sơ đầy đủ và được trình bày chuyên nghiệp thường giúp doanh nghiệp tạo được ấn tượng ban đầu tích cực. Những thông tin thường được quan tâm gồm:

- Giới thiệu chung về doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động

- Kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự

- Thông tin về đội ngũ nhân sự chủ chốt

- Một số số liệu tài chính đáng chú ý

Việc đầu tư vào hình thức và nội dung của hồ sơ không chỉ giúp truyền tải thông tin mà còn thể hiện phong cách làm việc của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nên chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ để tăng khả năng trúng thầu.

3. Có sự chuẩn bị về bảo lãnh ngân hàng và hồ sơ tài chính

Trong nhiều trường hợp, chủ đầu tư có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp một số loại bảo lãnh nhằm đảm bảo cam kết thực hiện gói thầu. Tùy vào yêu cầu cụ thể của từng dự án, doanh nghiệp có thể làm việc trước với ngân hàng để tìm hiểu và sẵn sàng phát hành các loại bảo lãnh ngân hàng như:

- Bảo lãnh dự thầu

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Bảo lãnh tạm ứng

Việc tìm hiểu kỹ các loại bảo lãnh ngân hàng giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi xây dựng phương án tài chính và tiến độ chuẩn bị hồ sơ.

4. Nắm rõ thông tin tài khoản thu ngân sách nhà nước

Khi tham gia đấu thầu và triển khai dự án công, doanh nghiệp có thể thực hiện một số khoản nộp như lệ phí đấu thầu, thuế, phí liên quan đến hợp đồng... Những khoản này được chuyển vào tài khoản nộp ngân sách nhà nước , tức tài khoản thu do Kho bạc Nhà nước quản lý.

Việc nắm rõ thông tin tài khoản thu, mã chương, mã tiểu mục và cơ quan quản lý thu... giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch đúng nơi, đúng mục đích, tránh sai sót ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ hay thủ tục giải ngân. Đồng thời, việc lưu trữ đầy đủ chứng từ nộp ngân sách cũng góp phần hỗ trợ quá trình kiểm tra, đối chiếu về sau được thuận tiện và minh bạch hơn.

5. Hiểu và làm quen với quy trình đấu thầu

Thay vì tìm hiểu quá sâu vào các điều khoản pháp lý, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ việc quan sát quy trình đấu thầu của các dự án đã triển khai trước đó. Một số điểm thường được quan tâm gồm:

- Lịch trình phát hành hồ sơ mời thầu và thời gian xét thầu

- Các yếu tố thường được đánh giá: năng lực, kỹ thuật, tài chính, tiến độ

- Cách các doanh nghiệp khác xây dựng đề xuất và phương án triển khai

Việc học hỏi từ thực tiễn có thể mang lại cái nhìn thực tế hơn so với việc chỉ dựa vào văn bản quy định.

Doanh nghiệp nên tìm hiểu về quy trình đấu thầu trước khi nghiên cứu sâu vào các điều khoản pháp lý.

6. Chiến lược dự thầu phù hợp với năng lực

Một đề xuất thuyết phục không nhất thiết phải quá cầu kỳ, mà thường là sự kết hợp giữa năng lực thật sự của doanh nghiệp và cách trình bày logic, mạch lạc. Một số yếu tố được các chủ đầu tư quan tâm như:

- Giải pháp kỹ thuật rõ ràng, bám sát yêu cầu

- Lịch trình triển khai hợp lý

- Chính sách hỗ trợ sau bàn giao, nếu có

- Giá dự thầu hợp lý với chất lượng đề xuất

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào năng lực cốt lõi của mình, đồng thời trình bày cách triển khai thực tế, khả thi để gia tăng độ tin cậy.

7. Hợp tác và tận dụng chuyên môn từ bên ngoài

Không ít doanh nghiệp lựa chọn kết hợp với đối tác có kinh nghiệm trong các dự án công hoặc mời chuyên gia tư vấn tham gia vào quá trình xây dựng hồ sơ. Đây là cách giúp giảm tải áp lực chuẩn bị, đồng thời tăng tính cạnh tranh cho bộ hồ sơ dự thầu. Ngoài ra, hợp tác trong liên danh cũng là hình thức phổ biến, đặc biệt với các gói thầu lớn hoặc yêu cầu kỹ thuật cao.

Tham gia vào lĩnh vực đấu thầu công có thể là bước tiến dài hạn, không chỉ mang lại nguồn thu mà còn giúp nâng tầm uy tín thương hiệu doanh nghiệp. Việc chuẩn bị từng bước, từ nền tảng hồ sơ, phương án tài chính đến cách thức xây dựng đề xuất, nếu được làm bài bản và sát với thực tiễn, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác bền vững trong tương lai.

ĐT