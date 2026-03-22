Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa tặng quà cho học sinh vùng cao

Ngày 22/3, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà cho học sinh và đồn biên phòng.

Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa trao quà cho Trường Mầm non Tam Thanh vàTrường Tiểu học Tam Lư.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa đã tổ chức chương trình “Niềm vui cho em”, trao tặng 220 bộ quần áo đồng phục cho học sinh, 30 bộ đồ chơi trong lớp; trao tặng khu vui chơi ngoài trời cùng nhiều trang thiết bị phục vụ học tập, vui chơi và giảng dạy cho học sinh, giáo viên Trường Mầm non Tam Thanh; tặng 2 cây nước nóng - lạnh và trang thiết bị giảng dạy cho Trường Tiểu học Tam Lư.

Tặng áo ấm cho các cháu học sinh.

Đoàn cũng đã tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới”, thăm hỏi, tặng quà cho chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Thanh. Tổng giá trị các chương trình an sinh xã hội thực hiện trong dịp này là gần 120 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ đóng góp của các đoàn viên, thanh niên, người lao động Agribank Thanh Hóa.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Agribank Thanh Hóa vì sự phát triển của cộng đồng.

Được biết, trong những năm qua, đoàn thanh niên Agribank Thanh Hóa đã huy động nguồn kinh phí hàng tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng tại các địa phương như: Ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, các chương trình hỗ trợ xây trường, xây nhà, tặng quà, trao tủ sách, máy lọc nước cho học sinh nghèo...

Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa Mai Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, mỗi đoàn viên, thanh niên Agribank Thanh Hóa đã và đang thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, khẳng định phương châm hoạt động của Agribank Thanh Hóa là ngân hàng luôn tiên phong vì sự phát triển của cộng đồng.

Khánh Phương