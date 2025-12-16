Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Lĩnh Toại và Nga An

Ngày 16/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Lĩnh Toại và Nga An sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Lĩnh Toại.

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại các hội nghị tiếp xúc, ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã thông tin tới cử tri các xã Lĩnh Toại và Nga An kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn so với các kỳ họp trước đây. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Các luật, Nghị quyết được thông qua bao quát, trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng, cấp thiết trong bối cảnh hiện nay: kinh tế - tài chính - đầu tư cho tới xã hội - y tế - dân số - giáo dục; an ninh quốc gia - an toàn thông tin - trí tuệ nhân tạo - chuyển đổi số - công nghệ cao; quy hoạch - bảo vệ môi trường - quản lý tài nguyên...

Cử tri xã Lĩnh Toại tham gia hội nghị.

Cử tri các xã Lĩnh Toại và Nga An phấn khởi, kỳ vọng và đồng tình, thống nhất cao với các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp.

Cử tri xã Lĩnh Toại phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Lĩnh Toại kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhiều vấn đề liên quan đến chính sách cho vay ưu đãi đối với các hộ có mức sống trung bình; bổ sung nguồn vốn cho vay để phát triển sản phẩm OCOP, gia trại, trang trại, hợp tác xã sản xuất có quy mô hàng hóa từ nguồn vốn ngân sách địa phương; tăng số lượng các phòng chuyên môn của UBND xã... Đồng thời đề xuất sớm ban hành cơ chế, chính sách quan tâm đến chế độ tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã do khối lượng công việc lớn.

Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lĩnh Toại.

Cử tri xã Nga An đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đập ngăn mặn sông Càn (đã khởi công vào tháng 4/2021); nâng cấp tuyến đường tại khu vực cầu Điền Hộ; đầu tư xây dựng trạm bơm công suất lớn Sông Ngang (cống Tân Thịnh) để tiêu thoát nước trong mùa mưa lụt. Cùng với đó, một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách nghỉ việc của cán bộ không chuyên trách theo Nghị định số 154/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế; hướng dẫn Nhân dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng; chế độ người có công liên quan đến thờ cúng Liệt sĩ.

Cử tri xã Nga An phát biểu kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri các xã Lĩnh Toại và Nga An, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thiết thực của cử tri hai địa phương.

ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng thời thông tin tới cử tri những kết quả trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương; những nét nổi bật của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đối với các ý kiến của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ và tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Hoài Anh