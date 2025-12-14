Đoàn đại biểu dự Đại hội HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 14/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch HND tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hương, báo công tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã kính cẩn dâng vòng hoa tươi thắm, nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hóa.

Thay mặt đoàn Đại biểu, đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh đã báo công trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, trong bối cảnh thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, HND các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động với nhiều cách làm sáng tạo và đạt kết quả toàn diện. Vị trí vai trò của HND các cấp được nâng lên; vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Hội đang nỗ lực quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; đa dạng các cơ chế phối hợp để phát huy vai trò nòng cốt của Hội.

Trước thềm Đại hội, cán bộ HND các cấp, hội viên nông dân trong tỉnh nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ và chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Người hằng mong muốn.

Hoàng Lan