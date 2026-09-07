Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy loạt mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi (địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nay là Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Đường An, TP Hải Phòng) sản xuất. Lý do thu hồi: mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Các sản phẩm gồm: Dầu gội CURIA Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi phân phối; sữa tắm VLIACARE, dầu gội VLIACARE, dầu xả VLIACARE và nước rửa tay VLIACARE do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty (số nhà 28, ngõ 624 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) phân phối.

Cục Quản lý dược đề nghị sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

NM