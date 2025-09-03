Điều tra, làm rõ vụ xâm hại tình dục trẻ em tại phường Đông Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.Đ.C, sinh năm 1977, trú tại phường Đông Quang về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh hoạ.

Theo vụ án, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 8/2025, do biết gia đình cháu L.T.Y.N, sinh năm 2012, trú tại phường Đông Quang, có bố mẹ đi làm ăn xa, cháu N ở với bà nội ít được sự quan tâm, chăm sóc và giám sát của gia đình nên L.Đ.C đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với cháu để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Lợi dụng cháu N còn nhỏ, chưa đầy đủ nhận thức nên C đã đe dọa cháu không được kể chuyện này với ai, nếu không nghe lời thì C sẽ đăng lên mạng internet, dẫn đến hành vi xâm hại tình dục được diễn ra trong thời gian dài.

Sau khi nhận được tố giác, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định, thu thập các tài liệu chứng cứ... để làm rõ hành vi phạm tội của L.Đ.C.

Ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.Đ.C về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Quốc Hương