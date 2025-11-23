Điều tra các tuyến giao thông, đảm bảo trật tự ATGT tháng cuối năm

Dự báo thời điểm cuối năm 2025, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường của tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Tình trạng này sẽ làm gia tăng các vi phạm về trật tự giao thông cũng như tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường điều tra nắm tình hình tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự giao thông, từ đó triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông.

Ngã tư Bưu Điện (phường Hạc Thành), nút giao có nhiều phương tiện giao thông di chuyển.

Giảm số vụ, số người bị thương

Năm 2025, thực hiện chủ đề an toàn giao thông “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Ban ATGT tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và của UBND tỉnh.

Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết và cao điểm du lịch hè 2025, lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng cùng phương tiện nghiệp vụ hỗ trợ, tăng cường xử lý vi phạm theo các kế hoạch, chuyên đề, đấu tranh phòng ngừa, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông...

Kết quả 11 tháng năm 2025, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý lập biên bản trên 70 nghìn trường hợp người vi phạm quy định trật tự giao thông, tạm giữ 17.422 phương tiện, tước giấy phép lái xe 4.218 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 19.703 trường hợp.

Dù nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tuy nhiên, 11 tháng năm 2025 trên toàn tỉnh vẫn xảy ra 699 vụ tai nạn giao thông, làm 382 người chết và 520 người làm bị thương. So với cùng kỳ năm 2024 tai nạn giao thông giảm số vụ và số người bị thương, nhưng tăng số người chết.

Bà Lại Thị Thanh Thủy, Phó chánh Văn Phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: "Qua phân tích, đánh giá nguyên nhân khiến số người chết vẫn chưa được kiềm chế chính là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn hạn chế. Tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông như: sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện; thanh thiếu niên, học sinh chở quá số người quy định; thiếu chú ý quan sát, phóng nhanh gây tai nạn cho bản thân và người đi đường vẫn còn xảy ra tại nhiều tuyến đường, nhất là tại các tuyến đường tỉnh và liên xã".

Siết chặt các tuyến giao thông phức tạp

Với mục tiêu ngăn ngừa, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông dịp cuối năm từ 5% đến 10% so với cùng kỳ năm 2024, hiện nay Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu Công an tỉnh và Ban ATGT các xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc và của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Một trong những giải pháp được duy trì triển khai có hiệu quả là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự giao thông đến đông đảo người tham gia giao thông, đặc biệt là lứa tuổi học sinh tại các trường học, qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định về trật tự giao thông.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hóa quán triệt lực lượng CSGT, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình giao thông trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự giao thông để báo cáo, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, trang thiết bị nghiệp vụ hỗ trợ, tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông.

Với quan điểm “không bỏ lọt vi phạm”, “xử lý nghiêm các vi phạm không có trường hợp ngoại lệ”, hiện nay lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh phối hợp với công an các xã, phường trên toàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, khép kín địa bàn kiểm soát 24/24 giờ, phát hiện, xử lý trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Trang Công Đông, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hiện đơn vị đang yêu cầu các Đội, Trạm CSGT Quảng Xương phân công các Tổ công tác bám tuyến, bám địa bàn, không chỉ tăng cường tuần lưu trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, 47, đường Nghi Sơn- Sao Vàng... mà còn tại các tuyến đường tỉnh, liên xã và khu vực nội thị như: thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa và các huyện Như Thanh, thị xã Nghi Sơn (cũ)... Ngoài kiểm tra xử lý vi phạm theo nội dung điện số 939 của Cục CSGT về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo các khung giờ và kế hoạch 416 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tổng kiểm soát tất cả các phương tiện tuyến đường bộ, chúng tôi còn tăng cường tuần lưu, giải quyết tai nạn, va chạm giao thông, kịp thời phân luồng, chống ùn tắc giao thông".

Thời điểm từ nay đến tết dương lịch, tết Nguyên đán, ngoài tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, trực tiếp xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử phạt “nguội” vi phạm thông qua ứng dụng camera giám sát Al và hình từ người dân cung cấp. Mục tiêu nhằm giữ ổn định tình hình trật tự giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, kiềm chế, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khánh Huyền