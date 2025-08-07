Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa

Sáng 7/8, tại xã Tiên Trang, UBND tỉnh tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu theo dõi các tình huống diễn tập.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá năm 2025 dự và chỉ đạo diễn tập.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN và lãnh đạo các xã, phường ven biển của tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường phát biểu tại diễn tập.

Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang phát biểu tại buổi diễn tập.

Tình huống diễn tập giả định cơn bão số 5 năm 2025 đã đi vào Biển Đông và đang di chuyển rất nhanh vào đất liền; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn tỉnh ta, đặc biệt là các địa phương ven biển. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Bão được dự báo có cường độ rất mạnh, gây mưa lớn dài ngày, diễn biến phức tạp, mức độ rủi ro thiên tai lớn. Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh đã có Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 7/8/2025 chỉ đạo các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Tình huống UBND xã Tiên Trang vận hành cơ chế ứng phó với bão số 5.

Từ tình huống trên, các đại biểu theo dõi thực binh công tác vận hành cơ chế ứng phó với bão số 5 do xã Tiên Trang thực hiện. Diễn tập thực tế tình huống sơ tán người dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, các đại biểu xem trực tiếp thứ tự các bước và hành động của các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng hỗ trợ và người dân.

Tình huống sơ tán người dân về nơi an toàn.

Đặc biệt, UBND xã Tiên Trang đã chuẩn bị một số tình huống, trường hợp phát sinh trong quá trình sơ tán như đổ, gãy cành cây, một số hộ không chịu chấp hành phải tổ chức cưỡng chế, thai phụ đến thời điểm sinh nở... Các tình huống phát sinh đem lại khả năng ứng phó linh hoạt cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tình huống các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.

Đối với tình huống kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn khi có bão, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tiên Trang và các đơn vị liên quan huy động 125 người cùng 5 tàu kiểm soát, 15 tàu của các ngư dân và các trang thiết bị khác tham gia diễn tập. Các tình huống về công tác kêu gọi, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào nơi tránh trú trong âu tránh trú bão sông Lý được tổ chức sát thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu bế mạc diễn tập.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng và cấp ủy chính quyền, Nhân dân xã Tiên Trang đã tích cực hợp đồng thực hiện các nội dung phương án, chương trình của cuộc diễn tập.

Để công tác PCTT&TKCN đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/7/2025 về việc tăng cường công tác PCTT trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Ngay sau cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó với các sự cố, thiên tai và TKCN sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; vận dụng linh hoạt kết quả diễn tập vào thực tế phòng, chống bão lụt và TKCN của địa phương.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình, xác định rõ các khu vực trọng điểm, xung yếu. Đặc biệt, là các công trình, hồ đập, tuyến đê mất an toàn; các khu vực, địa điểm dự kiến sơ tán người dân khi có tình huống. Kiểm tra, kiểm soát nắm chắc hoạt động tàu thuyền ra khơi, chuẩn bị tốt khu vực neo đậu cho tàu thuyền tránh trú bão. Chủ động triển khai phương án ứng phó với các trọng điểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, phổ biến về tình hình thời tiết, thiên tai, các kỹ năng ứng phó, vận động Nhân dân nâng cao tính chủ động trong phòng chống, ứng phó với các sự cố, thiên tai và TKCN.

Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện ứng phó với các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, các ngành; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, trong phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao quà cho người dân và các lực lượng tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành PCTT&TKCN của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN& PTDS cấp xã khu vực ven biển, cửa sông trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện và năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng liên quan trong công tác PCTT trên địa bàn cấp xã theo phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đánh giá vai trò nòng cốt của các lực lượng vũ trang trong công tác PCTT&TKCN; nhất là sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, qua diễn tập để rút ra bài học kinh nghiệm, mô hình thực tiễn nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng trong việc lập và sẵn sàng triển khai trên thực tế các kế hoạch, kịch bản, phương án PCTT trên địa bàn cấp xã khu vực ven biển, cửa sông theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lê Hợi