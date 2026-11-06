Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026: Tìm giải pháp gỡ nút thắt chi phí vận tải khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tìm ra những giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt về hạ tầng và chi phí vận tải cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu” chính thức diễn ra tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) từ ngày 6 đến 7/11/2026.

Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì kỳ vọng sẽ tìm ra những giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt về hạ tầng và chi phí vận tải cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Đây là lần thứ 14 Diễn đàn Logistics Việt Nam được tổ chức thường niên dưới sự phối hợp của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan./.

Theo TTXVN