Đề nghị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX tài xế đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa lập biên bản và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe đối với tài xế N.H.H, sinh năm 1980 trú tại phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa về hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường có biển cấm...

Ảnh cắt từ video người dân cung cấp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được clip do Nhân dân cung cấp ghi lại hình ảnh một xe ôtô biển kiểm soát 36K - 28x.xx đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa. Hành vi này đã gây nguy hiểm cho hàng loạt phương tiện đang lưu thông đúng luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện đi ngược chiều là anh N.H.H, sinh năm 1980 trú tại phường Đào Duy Từ nên đã mời tài xế này lên làm việc và lập biên bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều là vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc người dân chủ động ghi hình, kịp thời cung cấp thông tin về hành vi vi phạm cho lực lượng Công an là hành động thiết thực, tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm giao thông.

Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của người dân và khuyến khích tiếp tục phản ánh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, lành mạnh trên mọi tuyến đường.

Phạm Hoà (CTV)