Để có những giọt máu an toàn

Mỗi đơn vị máu được truyền đến người bệnh là một phần hy vọng được trao gửi. Trước khi trở thành nguồn sống cho người bệnh, mỗi đơn vị máu phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt với nhiều khâu: tiếp nhận, định danh, xét nghiệm, xử lý, bảo quản và cấp phát. Phía sau những túi máu tưởng chừng giản đơn ấy là nghĩa cử sẻ chia của những người hiến máu tình nguyện và công việc thầm lặng, đòi hỏi độ chính xác cao của đội ngũ làm công tác huyết học - truyền máu.

Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận phải trải qua nhiều công đoạn theo quy trình chặt chẽ trước khi được điều chế thành các chế phẩm phù hợp để sử dụng cho người bệnh.

“Lá chắn” phía sau mỗi đơn vị máu

Ít ai biết rằng, phía sau một ca truyền máu thành công là cả một chuỗi công việc được thực hiện liên tục và chặt chẽ. Tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi tiếp nhận, từng đơn vị máu được đưa vào khu vực phân loại và quản lý theo mã định danh riêng, giúp truy xuất các thông tin liên quan, từ người hiến, thời gian lấy máu đến quá trình xét nghiệm và xử lý. Đây là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm mỗi đơn vị máu được quản lý chính xác trong suốt quá trình từ khi tiếp nhận đến khi sử dụng.

Sau khi được định danh, các đơn vị máu được lấy mẫu để thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo quy định. Những xét nghiệm này nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ, trong đó có các bệnh lây truyền qua đường máu. Chỉ những đơn vị đạt yêu cầu mới được tiếp tục đưa vào các công đoạn xử lý tiếp theo; những đơn vị không bảo đảm tiêu chuẩn sẽ được loại bỏ theo quy định. Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi sự tập trung cao độ của đội ngũ kỹ thuật viên. Lượng máu tiếp nhận hằng ngày lớn, trong khi yêu cầu về thời gian xử lý luôn đặt ra áp lực. Tuy nhiên, tốc độ không thể đánh đổi bằng việc bỏ qua bất kỳ bước kiểm tra nào.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Đơn nguyên Ngân hàng máu, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong quy trình bảo đảm an toàn truyền máu, từ khâu tiếp nhận, định danh, lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc, xử lý chế phẩm đến bảo quản, mỗi công đoạn đều giữ vai trò quan trọng và có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và tinh thần trách nhiệm cao; những công việc tưởng chừng lặp lại hằng ngày vẫn tuyệt đối không được phép chủ quan.

Giữ trọn hành trình an toàn

Máu là một chế phẩm sinh học đặc biệt, vì vậy, điều kiện bảo quản có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng và an toàn của từng chế phẩm. Sau khi được xử lý, các chế phẩm máu được bảo quản trong những thiết bị chuyên dụng, với điều kiện nhiệt độ phù hợp với từng loại. Tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu, hệ thống theo dõi nhiệt độ được duy trì liên tục. Khi có dấu hiệu bất thường, hệ thống cảnh báo giúp cán bộ kỹ thuật kịp thời phát hiện và xử lý. Việc kiểm soát chặt chẽ điều kiện bảo quản được thực hiện xuyên suốt, bởi chất lượng của một đơn vị máu không chỉ được quyết định ở khâu xét nghiệm mà còn phụ thuộc vào quá trình lưu trữ và vận chuyển trước khi đến với người bệnh. Đặc biệt, với những trường hợp cấp cứu, yêu cầu về thời gian càng trở nên cấp thiết. Người bệnh cần máu có thể đang trong tình trạng nguy kịch, song dù áp lực đến đâu, các bước kiểm tra cần thiết vẫn phải được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn.

Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận phải trải qua nhiều công đoạn theo quy trình chặt chẽ trước khi được điều chế thành các chế phẩm phù hợp để sử dụng cho người bệnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huy Thạch, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Hoạt động truyền máu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều khâu, từ nguồn người hiến, tiếp nhận, xét nghiệm, sản xuất chế phẩm đến bảo quản và cung cấp cho người bệnh. Điều làm nên chất lượng của hoạt động truyền máu không chỉ là hệ thống trang thiết bị mà còn phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên. Trước yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực huyết học - truyền máu, đội ngũ cán bộ chuyên môn phải thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức, làm chủ kỹ thuật mới, qua đó nâng cao chất lượng xét nghiệm, giảm thiểu nguy cơ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.

Từ sự sẻ chia của người hiến máu đến sự cẩn trọng trong từng công đoạn chuyên môn của đội ngũ y tế, tất cả cùng hướng đến một mục tiêu: đưa những đơn vị máu an toàn đến đúng người bệnh, đúng thời điểm và đáp ứng yêu cầu điều trị. Sự an toàn trong truyền máu không đến từ một công đoạn riêng lẻ mà được tạo nên bởi cả một quy trình khép kín, với sự chính xác và trách nhiệm ở từng “mắt xích”. Và ở điểm cuối của hành trình ấy là người bệnh - nơi mỗi đơn vị máu được trao đi có thể trở thành niềm hy vọng trong cuộc chiến giành lại sự sống.

Bài và ảnh: Tô Hà