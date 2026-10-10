“Làm chủ trí tuệ nhân tạo - Nâng tầm hiệu suất” cho cán bộ, công chức phường Đông Tiến

Thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 10/10, phường Đông Tiến tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề với chủ đề “Làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) - Nâng tầm hiệu suất” cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng ủy, UBND phường.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại buổi tập huấn, 129 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng ủy, UBND phường Đông Tiến đã được chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn thực hành trực tiếp các công cụ và ứng dụng AI tiên tiến hỗ trợ đắc lực cho công việc hàng ngày.

Các ứng dụng AI được giới thiệu tại hội nghị gồm ChatGPT hỗ trợ xử lý văn bản dài, phân tích dữ liệu và biên tập nội dung với độ chính xác cao; Google Gemini trợ lý ảo tích hợp hệ sinh thái Google, hỗ trợ tìm kiếm, tóm tắt và sáng tạo nội dung linh hoạt; Gemini NotebookLM công cụ đắc lực trong việc quản lý tri thức cá nhân, tổng hợp tài liệu chuyên ngành và tạo ghi chú thông minh; Gamma giải pháp tạo bài thuyết trình, trang web hoặc tài liệu trực quan; Suno khám phá tiềm năng của AI trong sáng tạo âm thanh, phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền tại địa phương; Notion ứng dụng không gian làm việc số giúp quản lý công việc, lưu trữ tài liệu khoa học và làm việc nhóm hiệu quả.

Giảng viên truyền đạt các ứng dụng AI cho cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng ủy, UBND phường Đông Tiến.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, biến kiến thức về AI thành kỹ năng có thể áp dụng ngay vào công việc thực tế.

Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, công chức, viên chức phường Đông Tiến.

Hội nghị tập huấn nhằm cụ thể hóa chủ trương, kế hoạch của phường Đông Tiến về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số; giúp cán bộ, công chức, viên chức của phường hiểu đúng, dùng đúng, khai thác hiệu quả và an toàn, giảm tải áp lực công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Từ đó hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ phường Đông Tiến chuyên nghiệp, tinh gọn, hiện đại và nhạy bén với công nghệ số.

Lan Anh