Du lịch số thay đổi cách tham quan, trải nghiệm

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch, thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo, số hóa và gắn mã QR tại các điểm đến, không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí hoạt động cho các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, mà còn mang đến những trải nghiệm mới, hấp dẫn du khách. Chính vì vậy, ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động du lịch.

Du khách quét mã QR để tìm hiểu về Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, xã Tây Đô.

Nếu như trước đây, du khách thường mất nhiều thời gian để tìm hiểu về các điểm du lịch thông qua sách, báo hoặc bạn bè, các công ty lữ hành, thì hiện nay, khi công nghệ số ngày càng phổ biến, các thông tin về du lịch cũng được đăng tải, chia sẻ ngày càng nhiều trên mạng xã hội, du khách có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu, cũng như đặt vé, đặt phòng trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Bà Trần Anh Đào, phường Hàm Rồng, người thường xuyên dùng mạng xã hội để tìm kiếm các điểm du lịch phù hợp với mình, chia sẻ: “Vài năm trở lại đây, việc tìm kiếm thông tin về các khu, điểm du lịch trên mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, tôi đã có thể tìm được điểm đến phù hợp với sở thích cá nhân và đặt vé, đặt phòng trực tuyến. Không chỉ vậy, tôi còn có thể chia sẻ lịch trình với người thân, bạn bè, để mọi người tự lên kế hoạch cho chuyến đi được thuận lợi, an toàn”.

Nhận thấy việc quảng bá trên mạng xã hội là con đường ngắn nhất và nhanh nhất đưa du lịch đến đông đảo bạn bè và du khách, các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh hoạt động đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video về du lịch, phong cảnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa lên môi trường mạng. Điển hình nhất, hầu hết các khu nghỉ dưỡng, homestay tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông) đã ứng dụng công nghệ số từ việc xúc tiến, quảng bá đến hoạt động quản lý, điều hành du lịch.

Anh Hà Văn Hiếu, thôn Đôn, xã Pù Luông - một trong những hộ làm homestay, tiên phong trong việc quảng bá du lịch qua mạng xã hội, chia sẻ: “Trong thời đại 4.0, mạng xã hội không chỉ là kênh quảng bá du lịch hiệu quả, mà còn tiết kiệm được khá nhiều chi phí, nên từ khi bắt đầu làm homestay đến nay, tôi đã mạnh dạn đầu tư điện thoại thông minh, các thiết bị ghi hình, thường xuyên chụp, quay video cảnh quan thiên nhiên, đời sống, văn hóa truyền thống cùng các hoạt động trải nghiệm đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, để đăng tải, chia sẻ trên các hội, nhóm du lịch, zalo, facebook. Cũng nhờ vậy, mà homestay của gia đình tôi ngày càng được đông đảo du khách ở cả trong và ngoài nước biết và tìm đến tham quan, lưu trú”.

Tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, xã Tây Đô, việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá, phát huy giá trị di sản cũng đã và đang được chú trọng thực hiện, mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Việc áp dụng CĐS trong lĩnh vực quản lý và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là hoạt động du lịch được chúng tôi thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Hiện, chúng tôi đã xây dựng website: thanhnhaho.vn và liên tục cập nhật, đăng tải các thông tin hình ảnh, clip sinh động giới thiệu về di sản cũng như vùng đất, con người Tây Đô. Không dừng lại ở đó, với mong muốn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách, chúng tôi đã tiên phong xây dựng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ tiện ích như: ứng dụng công nghệ thuyết minh 3D, tích hợp mã QR, giúp du khách có thể xem toàn cảnh di sản, nghe thuyết minh tự động một cách sinh động, chân thật nhất”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong hoạt động du lịch đã và đang mang lại cho du khách, các đơn vị kinh doanh du lịch nhiều tiện ích. Du khách có thể lên các trang thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến tìm hiểu, chọn điểm đến, đặt vé, phòng lưu trú, thanh toán trực tuyến và đánh giá dịch vụ sau trải nghiệm. Các đơn vị kinh doanh du lịch cũng thuận tiện hơn trong việc quản lý, điều hành hoạt động du lịch trên môi trường số. Từ những hiệu quả đó, ngành du lịch của tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh CĐS trong hoạt động du lịch, như: Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch theo hướng thống nhất, dùng chung; đẩy mạnh số hóa tài nguyên và điểm đến; đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trên môi trường mạng; khuyến khích các doanh nghiệp du lịch tích cực xây dựng hệ thống quản trị, vận hành toàn bộ hoạt động trên nền tảng công nghệ.

Từ hiệu quả mang lại, cũng như những định hướng rõ ràng, ngành du lịch Thanh Hóa đang từng bước khẳng định là một trong những điểm sáng trong CĐS du lịch. Từ đó, không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt