Số hóa tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Sáng 8/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Đào Duy Từ tổ chức ra mắt mô hình “Thông điệp số - Đường phố an toàn”, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tại các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt mô hình.

Mô hình tận dụng hệ thống màn hình điện tử tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và nhà văn hóa để phát các video tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; cảnh báo những hành vi vi phạm, mức xử phạt, nguy cơ xảy ra tai nạn và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Bên cạnh đó, thông qua mã QR và các nền tảng số, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các hình ảnh, video và thông tin về pháp luật giao thông bằng điện thoại thông minh. Cách làm này góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giúp người dân chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và xây dựng văn hóa giao thông.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra mắt mô hình.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường Đào Duy Từ đã ký cam kết duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền trên không gian số, bảo đảm thông tin được truyền tải liên tục, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tổ chức, đơn vị trường học trên địa bàn phường Đào Duy Từ ký cam kết thực hiện tuyên truyền trên không gian số.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ga Thanh Hóa và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn triển khai mô hình “Thông điệp số - Đường phố an toàn”.

Phòng CSGT hướng dẫn cán bộ, giáo viên ứng dụng mô hình tuyên truyền trật tự ATGT cho học sinh.

Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng.

Khánh Huyền