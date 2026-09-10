Đẩy nhanh tiến độ triển khai hợp phần Dự án hồ chứa nước Bản Mồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nỗ lực cao nhất, tận dụng tối đa thời gian thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra thực tế công tác thi công khu tái định cư.

Ngày 10/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, đến nay xã Xuân Bình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 12,13 ha trong tổng số 18,92ha đất triển khai xây dựng khu tái định cư. Phần diện tích còn lại chưa thể giải phóng mặt bằng là 6,79ha, chủ yếu do vướng mắc, khó khăn trong công tác xác minh nguồn gốc đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường động viên người dân bị ảnh hưởng bởi công tác xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án hồ chứa nước Bản Mồng.

Trên cơ sở diện tích đã được bàn giao, các nhà thầu đã khẩn trương triển khai xây dựng các hạng mục công trình khu tái định cư, phục vụ di dời 119 hộ dân ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Phong bị ảnh hưởng của dự án. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác bóc phong hoá mặt bằng và khối lượng san nền ước đạt 30%. Đồng thời triển khai xây dựng cầu bê tông, nền đường giao thông khu tái định cư...

Về công tác giải phóng mặt bằng ở nơi đi, đến nay UBND xã Thanh Phong đã ban hành quyết định thu hồi đất do Trại giam Thanh Lâm quản lý với diện tích 29,42ha và 28,77 ha đất do xã quản lý. Đồng thời hoàn thành cơ bản việc lập phương án, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 119 hộ dân ở thôn Thanh Sơn.

Quang cảnh buổi đối thoại với người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Phong.

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã trực tiếp đối thoại với người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Phong thuộc diện ảnh hưởng trực tiếp của Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã báo cáo với người dân thôn Thanh Sơn về tiến độ triển khai Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và dự kiến phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư. Các phương án điều chỉnh đều hướng đến tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bị ảnh hưởng của dự án.

Người dân thôn Thanh Sơn nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Người dân thôn Thanh Sơn bày tỏ sự đồng tình ủng hộ Nhà nước triển khai xây dựng dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; đồng thời sẵn sàng di dời đến nơi ở mới, để nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai xây dựng khu tái định cư đồng bộ cơ sở vật chất hạ tầng để người dân chuyển đến sinh sống. Quan tâm cấp đất canh tác, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân trên nơi ở mới...

Người dân thôn Thanh Sơn nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Phong. Đây là những ý kiến xác đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi đối thoại.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân thôn Thanh Sơn đồng thuận, nhanh chóng bàn giao mặt bằng để các hợp phần dự án được triển khai hiệu quả. Đồng thời đề nghị các sở, ngành có liên quan, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nỗ lực cao nhất, tận dụng tối đa thời gian thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Trong đó, xã Xuân Bình cần chủ động phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên cao su Thanh Hóa tiến hành rà soát lại quỹ đất chưa sử dụng, hoặc sử dụng kém hiệu quả để bàn giao, làm đất canh tác cho người dân thuộc diện di dời. Ưu tiên cấp đất canh tác ở gần khu tái định cư, tạo thuận lợi cho người dân sản xuất, canh tác.

Chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn, thiết kế hoàn thiện phương án điều chỉ quy hoạch chi tiết khu tái định cư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, đảm bảo mỗi hộ dân được cấp 800m2; tổ chức công khai, lấy ý kiến Nhân dân trước ngày 15/9.

Trên cơ sở quy hoạch được điều chỉnh, xã Thanh Phong cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho người dân bốc thăm vị trí tái định cư trước ngày 30/9. Nhà thầu tập trung nguồn lực, máy móc, trang thiết bị, khẩn trương thi công dự án với tinh thần cao nhất để hoàn thành khu tái định cư, sớm ổn định cuộc sống của người dân thôn Thanh Sơn.

Đỗ Đức