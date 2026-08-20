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Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư tu bổ, nâng cấp, sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư tu bổ, nâng cấp, sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu

Ảnh nguồn Internet.

Theo chỉ đạo, đối với các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu thuộc diện cần xử lý ngay hoặc xử lý khẩn cấp theo danh mục do Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành, tình hình thực tế để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí, bảo đảm điều kiện sửa chữa, tu bổ, nâng cấp, an toàn công trình. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/8/2026.

Đối với các dự án tu bổ, nâng cấp đê điều, hồ đập thủy lợi đang thi công chậm tiến độ hoặc thiếu vốn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cùng UBND các xã, phường liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong đó, dự án Nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa và dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K5+157 đến K9+121 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026. Dự án Hồ Bản Vịn phải hoàn thành trước ngày 30/12/2026, còn dự án Hồ Đồng Sán 1 hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2027.

Đối với các dự án còn thiếu vốn, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Thắng Lợi, Thiệu Quang, Công Chính và Tống Sơn khẩn trương có văn bản báo cáo, đề xuất cụ thể gửi Sở Tài chính trước ngày 25/8/2026. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thi công hoàn thành các dự án nếu đủ điều kiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/9/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương và đơn vị; kịp thời báo cáo kết quả, tham mưu đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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#Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Đẩy nhanh tiến độ #Thủy lợi #Thi công #Hồ đập #đê điều #Triển khai nhiệm vụ #Địa phương #Tài chính

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