Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thống nhất trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia.”

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến khoảng 2.070 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của hơn 80.000 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin 3 chuyên đề: “Về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029;” “Thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025 và phương hướng giai đoạn 2026-2030;” “Những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.”

Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền: 5 kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV nêu trong phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; 5 yêu cầu trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đồng thời tuyên truyền, phản ánh tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp, ngành; việc cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn; kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phản ánh khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đồng thời phê phán các biểu hiện triển khai hình thức, thiếu quyết liệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, trong đó tập trung phản ánh khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược được xem xét, quyết định tại Kỳ họp.

Đối với công tác đối ngoại, cần tập trung tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. Qua đó, làm rõ quyết tâm triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc, khó dự báo, việc Việt Nam tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế toàn diện, sâu rộng góp phần tranh thủ nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức.

Về tình hình kinh tế-xã hội, công tác tuyên truyền khẳng định, thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế-xã hội nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Chín tháng năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ - cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh xã hội được chú trọng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Trung ương đã thống nhất tại Hội nghị lần thứ tư vừa qua.

Đó là, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Cùng với đó là tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026); hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11...

Thúc đẩy phát triển công dân số

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10), tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia” (cuộc thi).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển công dân số.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 22/10-22/11, gồm 4 tuần thi, chia thành 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), từ ngày 22/10 đến hết ngày 8/11; đợt 2 diễn ra trên Hệ thống thông tin tuyên giáo (app Tuyên giáo), từ ngày 9/11 đến hết ngày 22/11.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua về chuyển đổi số và khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Đối tượng dự thi gồm báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi gồm: 1 giải nhất, trị giá 2 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 5 giải dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng cuộc thi, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Kết quả mỗi tuần thi được công bố trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và app Tuyên giáo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc triển khai cuộc thi trên app Tuyên giáo là một trong những hoạt động tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương; mở rộng hình thức tiếp cận, tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng và kiến thức về chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua cuộc thi, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, hình thành văn hóa học tập số, thúc đẩy phát triển công dân số trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực tuyên truyền, chia sẻ đường dẫn tham gia cuộc thi nhằm lan tỏa cuộc thi đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước./.

Theo TTXVN