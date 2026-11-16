Đẩy mạnh chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), chuẩn hóa dữ liệu dân cư và cải cách thủ tục hành chính, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đang triển khai CĐS mã số BHXH sang số định danh cá nhân/căn cước công dân (CCCD).

Cán bộ BHXH cơ sở Thọ Xuân hướng dẫn người dân sử dụng số định danh cá nhân trong các giao dịch liên quan đến BHXH, BHYT.

Thống nhất dữ liệu, tạo thuận lợi cho người tham gia

Trước đây, mỗi người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp một mã số BHXH riêng để quản lý thông tin và quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách. Việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân/CCCD giúp thống nhất thông tin trên hệ thống, giảm bớt các mã số cần ghi nhớ, đồng thời hạn chế tình trạng trùng lặp, sai lệch dữ liệu. Người dân có thể sử dụng số định danh cá nhân trong các giao dịch liên quan đến BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định. Thay đổi này mang lại nhiều thuận tiện cho người tham gia trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo hiểm. Khi thông tin định danh được thống nhất, việc tra cứu quá trình đóng, theo dõi thông tin tham gia, giải quyết chế độ và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến có điều kiện được thực hiện thuận lợi hơn. Đối với cơ quan BHXH, đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khâu đối chiếu thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Là địa phương có quy mô dân số lớn, số người tham gia BHXH, BHYT đông và thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau, Thanh Hóa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn hóa dữ liệu. Từ người lao động tại các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đến người tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên và các nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm, thông tin của từng đối tượng cần được rà soát, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ.

Thực tế, dữ liệu người tham gia được hình thành qua nhiều giai đoạn. Một số trường hợp có sự thay đổi thông tin cá nhân, chưa thống nhất giữa giấy tờ tùy thân và hồ sơ bảo hiểm hoặc còn thiếu dữ liệu cần thiết. Do đó, việc chuyển đổi không đơn thuần là thay thế mã số BHXH bằng số định danh cá nhân mà đòi hỏi quá trình kiểm tra, đối chiếu, xác thực và xử lý những thông tin chưa khớp. Đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm dữ liệu sau chuyển đổi chính xác, không ảnh hưởng đến quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách của người dân.

Rà soát, hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm quyền lợi người tham gia

Thực hiện kế hoạch của BHXH Việt Nam, tại Thanh Hóa, các cơ quan BHXH cơ sở đang tiếp tục rà soát theo từng nhóm đối tượng, gắn với tình hình quản lý thực tế tại địa bàn. Đây cũng là lực lượng trực tiếp tiếp nhận thông tin, hướng dẫn người dân và phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xử lý những trường hợp phát sinh vướng mắc.

Ông Doãn Trọng Khánh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thọ Xuân, cho biết: Hiện đơn vị đang tập trung rà soát, đối chiếu thông tin của người tham gia BHXH, BHYT trên hệ thống quản lý, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác theo số định danh cá nhân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở y tế và chính quyền địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiểm tra, cung cấp, bổ sung thông tin khi cần thiết. Đối với những trường hợp thông tin chưa thống nhất, thiếu hoặc sai lệch, cán bộ BHXH sẽ kiểm tra, xác minh nguyên nhân, hướng dẫn người tham gia và các đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung theo quy định, bảo đảm việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm của người dân.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Vũ Nguyên Hiệp, từ ngày 1/9/2026, việc sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH được triển khai trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành. Đây là bước tiếp theo trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm đồng bộ, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để thực hiện nhiệm vụ này, BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đối chiếu thông tin người tham gia, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp dữ liệu chưa thống nhất; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình cập nhật, xác thực thông tin. Việc thống nhất dữ liệu định danh không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn tạo nền tảng để ngành BHXH đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có thể giảm bớt khâu xác minh, đối chiếu, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, người lao động và doanh nghiệp.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là việc chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân có ảnh hưởng đến quyền lợi đã được ghi nhận hay không. Thực tế, đây chỉ là thay đổi về phương thức định danh và quản lý thông tin trên hệ thống, không làm thay đổi điều kiện hưởng các chế độ, chính sách. Toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã được ghi nhận vẫn được bảo đảm; người tham gia không phải đóng lại từ đầu hay mất đi thời gian đã tham gia do việc chuyển đổi mã số. Điều quan trọng là thông tin của mỗi người được cập nhật đầy đủ, chính xác, làm căn cứ giải quyết các chế độ khi phát sinh. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với BHXH Thanh Hóa trong quá trình triển khai nhiệm vụ, không chỉ hoàn thành việc chuyển đổi mà còn tiếp tục rà soát, xử lý những dữ liệu sai lệch, thiếu đồng bộ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia được ghi nhận đầy đủ và việc thực hiện các thủ tục bảo hiểm ngày càng thuận tiện, để những tiện ích từ CĐS đến gần hơn với người dân trong các giao dịch và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Tô Hà