Xây dựng mô hình, cách làm mới từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và niềm tin của Nhân dân. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung xây dựng các mô hình, cách làm mới đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ xã, phường nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Xây dựng khung danh mục dữ liệu dùng chung cho cấp xã

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu và yêu cầu phát triển dữ liệu quốc gia, dữ liệu ngành và địa phương đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ.

Tại Thanh Hóa, dữ liệu của 166 xã, phường được hình thành từ nhiều nguồn, còn phân tán, trùng lặp; cách thu thập, cập nhật chưa thống nhất, gây khó khăn cho kết nối và khai thác. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải thống nhất danh mục, nguồn dữ liệu, tạo cơ sở cho việc tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và các địa phương.

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Khung danh mục dữ liệu dùng chung cho các xã, phường, xác định các nhóm dữ liệu thiết yếu, cơ quan chủ quản và nguồn cập nhật chính của từng bộ dữ liệu. Dữ liệu được tạo lập tại nguồn, cập nhật tại nơi phát sinh; ưu tiên kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, chỉ bổ sung phần còn thiếu hoặc có biến động, không đầu tư phần mềm riêng lẻ ở từng địa phương. Trong năm 2026, tỉnh tập trung hoàn thành xây dựng Khung danh mục và sớm tích hợp với Hệ thống Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

Triển khai trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo dùng chung trong hệ thống chính trị

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tham mưu, phân tích, dự báo, theo dõi tiến độ công việc. Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu ngay từ khâu thiết kế đến vận hành hệ thống.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Tiến hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trên máy Kiosk AI toàn trình.

Trong khi đó, việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tại một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh thời gian qua chưa được quản lý thống nhất, có ứng dụng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt dữ liệu. Do đó, việc cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ phải đi cùng với thiết lập cơ chế quản lý, kiểm soát dữ liệu và trách nhiệm đối với sản phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Từ yêu cầu đó, tỉnh đang nghiên cứu, phối hợp triển khai Trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo dùng chung trong hệ thống chính trị, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ.

Xây dựng bộ quy trình giải quyết công việc

Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu cải cách hành chính trong Đảng, chuẩn hóa và đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đổi mới chế độ báo cáo, giảm số lượng và nâng cao chất lượng hội họp.

Để thực hiện yêu cầu này, từng công việc phải được xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn và sản phẩm, bảo đảm có thể theo dõi, kiểm tra trong suốt quá trình giải quyết. Thực tế tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, quy trình xử lý công việc chưa được chuẩn hóa đồng bộ, một số nội dung báo cáo, hội họp còn trùng lặp... Những hạn chế này đòi hỏi phải rà soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc, phân định rõ trách nhiệm và khắc phục các khâu trung gian không cần thiết.

Trước thực trạng trên, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng bộ quy trình giải quyết công việc của Tỉnh ủy và các quy trình liên thông giữa các cơ quan liên quan. Mỗi quy trình xác định một cơ quan chủ trì, rõ thành phần hồ sơ, trình tự, trách nhiệm phối hợp, thẩm quyền, thời hạn và sản phẩm; đối với quy trình nghiệp vụ Trung ương đã quy định, tỉnh chuẩn hóa khâu phối hợp, giao nhận hồ sơ, bảo đảm tuân thủ quy định chung.

Đổi mới bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp làm việc cho cán bộ cơ sở

Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới yêu cầu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chú trọng hình thành phương pháp tư duy và năng lực tổ chức thực hiện.

Thực tế sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, một bộ phận cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh còn hạn chế về kỹ năng lập kế hoạch, phối hợp liên ngành và xử lý tình huống; công tác bồi dưỡng còn nặng về truyền đạt kiến thức, văn bản. Khoảng cách giữa yêu cầu nhiệm vụ và kỹ năng thực hành đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, gắn việc học với công việc cụ thể của từng vị trí.

Trước thực trạng trên, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh chủ trì xây dựng Đề án “Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2027 - 2030, định hướng đến năm 2035”. Đề án phân nhóm đối tượng theo chức danh, vị trí việc làm và kỹ năng cần bổ sung; xác định kết quả đầu ra của từng chuyên đề, tăng cường thực hành, xử lý tình huống, kèm cặp tại nơi làm việc và đánh giá khả năng vận dụng sau bồi dưỡng. Việc xây dựng mô hình được triển khai ngay trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành Đề án và kế hoạch bồi dưỡng; từ năm 2027 tổ chức thực hiện theo lộ trình, ưu tiên các vị trí có khối lượng công việc lớn, thường xuyên tiếp xúc với người dân hoặc đảm nhận nhiệm vụ mới.

Việc xây dựng mô hình và cách làm mới từ thực tiễn có ý nghĩa then chốt trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, việc xây dựng đồng bộ, quyết liệt các mô hình, cách làm mới sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa