Dấu ấn 100 ngày chuyển đổi số ở Hạc Thành

Thực hiện “Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị” theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa, phường Hạc Thành đã và đang vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phiên livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của phường Hạc Thành.

Theo đó, phường đã chủ động rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn chuyển đổi số (CĐS) với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngay sau khi triển khai kế hoạch, UBND phường đã kiện toàn ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Trong đó, Phòng Văn hóa - Xã hội được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện; các phòng, đơn vị, trường học, trạm y tế và tổ công nghệ số cộng đồng được giao nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, lĩnh vực phụ trách. Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện, UBND phường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, chuẩn hóa dữ liệu và nguồn nhân lực để có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các nhiệm vụ CĐS được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Điểm nhấn trong thực hiện ở Hạc Thành là tinh thần CĐS thực chất, không “làm cho có”, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu xuyên suốt. Theo đó, UBND phường tập trung rà soát, nâng cấp hạ tầng mạng LAN, Internet tại các cơ quan, đơn vị và phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, lắp đặt thêm các trạm thông tin di động, mở rộng vùng phủ sóng 5G. Cùng với đầu tư hạ tầng, phường đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công. Các phòng, ban, đơn vị cũng chú trọng rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Xác định nhân lực số là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả và tính bền vững của quá trình CĐS, phường Hạc Thành chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Theo đó, phường đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho hơn 250 lượt công chức, viên chức; bồi dưỡng kỹ năng số, ký số công cộng và sử dụng trạm công dân số cho hơn 500 viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và đại diện các doanh nghiệp. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tạo điều kiện để kiến thức, kỹ năng số được lan tỏa rộng rãi, giúp người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào đời sống thuận lợi, hiệu quả hơn.

Ở Hạc Thành, dấu ấn CĐS còn được thể hiện rõ nét trong lĩnh vực kinh tế số. Thời gian qua, phường đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích thanh toán điện tử, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong các giao dịch. Cùng với đó, phường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng kênh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng facebook, zalo và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đối với các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương, phường xây dựng danh mục, hướng dẫn tạo mã QR để người tiêu dùng thuận tiện tra cứu thông tin, truy xuất nguồn gốc và tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm. Đáng chú ý, mô hình “Chợ 4.0 - hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt” tiếp tục được duy trì, nhân rộng thông qua việc hướng dẫn tiểu thương mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR và hỗ trợ người dân thanh toán bằng ngân hàng số, Mobile Money. Qua đó, các tiện ích số ngày càng được đưa vào hoạt động mua bán, giao dịch thường ngày, tạo thêm thuận lợi cho cả người kinh doanh và người tiêu dùng.

Đến cuối tháng 10/2026, phường Hạc Thành đang nỗ lực hoàn thành 11 nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh giao chủ trì, không có nhiệm vụ quá hạn. Về dữ liệu số, phường đã làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; phối hợp hoàn thiện 104 cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, an sinh xã hội, đất đai theo yêu cầu của cơ quan chủ quản... Những kết quả đạt được cho thấy chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về CĐS đã và đang tạo ra những thay đổi thực chất, không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, chiến dịch còn hình thành thói quen số trong cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng xã hội số toàn diện.

100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS được triển khai từ 11/7 đến 30/11/2026. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phường Hạc Thành đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu chiến dịch trước ngày 30/11/2026.

Bài và ảnh: Tố Phương