Những bí thư chi bộ tiên phong chuyển đổi số

Trước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, nhiều đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ. Từ sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu chi bộ, chuyển đổi số không chỉ được thúc đẩy trong hoạt động của chi bộ, mà còn lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo chuyển biến rõ nét ở mỗi khu dân cư.

Chị Nguyễn Thị Lan (bên phải), Bí thư chi bộ thôn Sao Vàng, xã Hoằng Thanh hướng dẫn người dân bán hàng trên các nền tảng số.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố Bái Giao 2 (phường Đông Tiến) có địa bàn rộng, số đảng viên đông, khối lượng công việc nhiều. Do vậy, khi đảm nhiệm Bí thư chi bộ phố Bái Giao 2, ông Lê Khắc Thụ đã chủ động cập nhật kiến thức công nghệ và ứng dụng các tiện ích số vào thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, những công việc như xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, đến triển khai nhiệm vụ của chi bộ đều được ông thực hiện trên máy tính rất thành thạo.

Bí thư chi bộ tổ dân phố Bái Giao 2 Lê Khắc Thụ chia sẻ: “Theo Nghị định số 185 của Chính phủ, việc ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu cần thiết đối với cán bộ cơ sở. Vì vậy, tôi đã học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của chi bộ. Cùng với lập nhóm zalo của chi bộ, tôi yêu cầu các đoàn thể xây dựng nhóm riêng để thuận tiện trao đổi, thông tin đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nếu trước đây, mỗi khi tổ chức họp chi bộ, cán bộ phải đến từng nhà thông báo thì nay chỉ cần gửi thông tin trên nhóm zalo, việc triệu tập đảng viên trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tỷ lệ đảng viên tham dự cũng đông đủ hơn”.

Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, ông Lê Khắc Thụ cùng cán bộ phố Bái Giao 2 còn chủ động đến các gia đình, hướng dẫn người dân tham gia các nhóm thông tin chung của phố; hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử; hướng dẫn tích hợp giấy tờ cần thiết trên VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến... rất thuận tiện, nhanh chóng.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn hướng đến phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Bởi thế, ngoài những công việc liên quan đến hoạt động của chi bộ, anh Nguyễn Viết Mạnh, Bí thư chi bộ phố Phượng Đình (phường Nguyệt Viên) đã tích cực đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Không nóng vội, người chưa quen thì anh hướng dẫn hoặc làm mẫu để mọi người làm theo; chỗ nào người dân chưa hiểu thì anh hướng dẫn làm lại. Thông qua việc hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng điện tử, thực hiện các giao dịch về hành chính và kinh tế trên môi trường số, anh Mạnh đã giúp người dân cùng biết, cùng làm và cùng lan tỏa tinh thần chuyển đổi số tại khu dân cư.

Vừa đảm nhiệm Bí thư chi bộ thôn Sao Vàng (xã Hoằng Thanh), vừa tham gia HTX sản xuất kinh doanh thủy sản Hoằng Phụ, chị Nguyễn Thị Lan xác định công nghệ số vừa là công cụ hữu hiệu, vừa là trợ lý đắc lực giúp chị hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Không chỉ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt chi bộ, chị Lan còn chủ động đưa công nghệ số trở thành công cụ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. “Để mở rộng đầu ra cho các sản phẩm thủy hải sản của địa phương, đặc biệt là sản phẩm nước mắm truyền thống của địa phương, tôi đã livestream, quảng bá sản phẩm của gia đình và bà con trên các nền tảng facebook, tiktok, giúp sản phẩm quê nhà tiếp cận được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh”, chị Lan chia sẻ.

Từ sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của chị Lan, nhiều hộ dân trong thôn đã quen với việc sử dụng điện thoại thông minh, internet để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, lượng khách mua ngày càng nhiều, số lượng bán được ngày càng tăng, các sản phẩm của quê hương Hoằng Thanh được nhiều người tiêu dùng biết đến, giúp bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, Thanh Hóa đã giảm từ 4.126 xuống còn 1.933 đơn vị. Cùng với tinh gọn tổ chức, việc lựa chọn nhân sự bí thư chi bộ được các cấp ủy đảng hết sức chú trọng, đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng theo Hướng dẫn 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ưu tiên các đồng chí trẻ tuổi, có trình độ đại học, cao đẳng, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là sự thay đổi về độ tuổi, mà còn là sự đổi mới trong tư duy, phương pháp và cách làm. Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, nhiều đồng chí bí thư chi bộ trẻ đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, lan tỏa luồng sinh khí mới ở cơ sở. Đặc biệt, với uy tín, năng lực của bản thân, các đồng chí bí thư chi bộ đã tích cực lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, đưa công nghệ vào mọi hoạt động của chi bộ và đời sống kinh tế - xã hội ở khu dân cư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các đồng chí bí thư chi bộ không chỉ giúp người dân tiếp cận, sử dụng thành thạo hơn các tiện ích số trong đời sống, mà còn thúc đẩy đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Bài và ảnh: Minh Khôi