Thiệu Hóa triển khai mô hình khu dân cư thông minh

Xác định chuyển đổi số là một trong những động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội, mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống của người dân, thời gian qua, xã Thiệu Hóa đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, triển khai mô hình “Khu dân cư thông minh” phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Người dân xã Thiệu Hóa hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Được xã lựa chọn xây dựng mô hình “Khu dân cư thông minh”, thôn Phú Hưng đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh; ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại... Bên cạnh đó, thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi thói quen trong giao dịch, từng bước chuyển sang sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao tính minh bạch trong giao dịch. Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, thôn đã lắp đặt hệ thống camera an ninh cùng đầu ghi hình và màn hình giám sát giúp theo dõi các tuyến đường, khu vực công cộng, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghệ số từng bước được ứng dụng tại các nhà màng, nhà lưới với hệ thống tưới nước tự động, giúp tiết kiệm công lao động, sử dụng nước hiệu quả và nâng cao năng suất cây trồng.

Bà Trịnh Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ thôn Phú Hưng, cho biết: “Nếu như trước đây, việc truyền đạt thông tin chủ yếu thông qua các cuộc họp hoặc hệ thống loa truyền thanh thì nay công nghệ số đã mở ra phương thức tuyên truyền nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn qua các nhóm zalo tổ an ninh, ban cán sự thôn... Thông qua ứng dụng, tôi thường đăng tải công tác chỉ đạo của xã, nhiệm vụ của thôn, có cả những phản ánh của người dân về vệ sinh môi trường, đất đai... Đây là kênh thông tin quan trọng để bà con kịp thời nắm bắt được hoạt động của thôn, đồng thời giúp cán bộ thôn tuyên truyền cho Nhân dân hiểu các quy định của Nhà nước”.

Chị Nguyễn Thị Loan, hộ kinh doanh tại thôn Phú Hưng, cho biết: “Ban đầu tôi chưa quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt bởi thường xuyên phải mở điện thoại để kiểm tra tiền vào tài khoản. Sau một thời gian, tôi thấy khá đơn giản, nhất là không phải đếm tiền, hạn chế tình trạng nhận tiền giả, tiền lẻ; dễ dàng quản lý thu chi qua ứng dụng... Hiện nay, hầu hết khách hàng đã quen với hình thức chuyển khoản, kể cả những người lớn tuổi”.

Với cách làm bài bản, linh hoạt, đến nay thôn Phú Hưng có trên 80% số hộ dân lắp đặt và sử dụng wifi; trên 90% người dân dùng điện thoại thông minh tích hợp nhiều ứng dụng của các ngân hàng để chuyển khoản, quét mã QR trong giao dịch thanh toán...

Bà Hoàng Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa, cho biết: “Mô hình khu dân cư thông minh tại các thôn được triển khai dựa trên các tiêu chí cốt lõi, như: Phủ sóng cáp quang băng rộng hoặc mạng di động 4G/5G; trang bị Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa, khu sinh hoạt chung; số hóa và cập nhật dữ liệu cộng đồng theo đúng quy định. Đồng thời, người dân được khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và tương tác trực tuyến trên điện thoại thông minh để giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh việc được hướng dẫn kỹ năng số, sử dụng dịch vụ thiết yếu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hộ gia đình còn chủ động hỗ trợ lẫn nhau cùng trải nghiệm tiện ích số. Ban điều hành mô hình cũng được trang bị kỹ năng quản lý, tuyên truyền về an toàn thông tin và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Thời gian tới, xã Thiệu Hóa sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng khu dân cư thông minh và nhân rộng mô hình ra toàn địa phương”.

Bài và ảnh: Lê Ngọc