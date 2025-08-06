Đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, chất lượng nguồn nhân lực

Những năm gần đây mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, hoàn thiện cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trở thành “người gác cổng” để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Bác sĩ Trạm Y tế Tân Phong, xã Lưu Vệ thăm khám cho bệnh nhân.

Trạm Y tế Tân Phong, xã Lưu Vệ so với những năm trước đây đã được đầu tư cơ sở vật chất mới khang trang, được bổ sung thêm nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật và ngày càng có nhiều người dân địa phương tin tưởng đến khám chữa bệnh tại đây.

Ông Nguyễn Văn Bốn ở xã Lưu Vệ cho biết: "Tôi bị cao huyết áp, đau xương khớp nhiều năm nên thường xuyên đến trạm y tế để điều trị. Trạm y tế được đầu tư cơ sở mới khang trang, sạch đẹp, bác sĩ ở trạm tận tình, tư vấn sức khỏe chu đáo nên tôi rất yên tâm và hài lòng khi đến khám chữa bệnh định kỳ tại đây".

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Trạm trưởng Trạm Y tế Tân Phong cho biết: Với việc chủ động học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại các trạm y tế luôn tận tâm, nỗ lực vượt khó để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là quan tâm đến phòng chống các bệnh ban đầu, bệnh không lây nhiễm cho Nhân dân, nên bệnh nhân đến trạm ngày một đông, năm sau cao hơn năm trước.

Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Xương Nguyễn Văn Chiến cho biết, hệ thống trạm y tế trung tâm quản lý là 26 trạm với 134 cán bộ, y, bác sĩ, trong đó có 27 bác sĩ. Xác định vai trò quan trọng của hệ thống y tế cơ sở đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành y tế luôn quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trạm y tế. Hầu hết các trạm y tế đã được đầu tư xây dựng khang trang, bổ sung đầy đủ nguồn nhân lực y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Ngành y tế Thanh Hóa cũng đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025. Đến nay, số giường bệnh/vạn dân là 44 giường, tăng 8 giường so với năm 2020; số bác sĩ/vạn dân đạt 13,1 bác sĩ, ước đạt đến hết năm 2025 là 13,2 bác sĩ, tăng 2,2 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ xã, phường thị trấn đạt tiêu chí về y tế ước đạt 100%, tăng 5%; giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi từ 11% năm 2020 xuống còn 8,5% vào cuối năm 2024, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi từ 16% xuống còn 13,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng từ 14,6% xuống còn 12,5%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế Thanh Hóa cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nguồn nhân lực y tế toàn tỉnh hiện còn thiếu so với định mức theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là thiếu hụt bác sĩ công tác tại chuyên khoa sâu, các đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng và y tế cơ sở (y tế xã); cơ cấu đội ngũ y tế chưa cân đối tại bệnh viện các tuyến, nguồn tuyển dụng bác sĩ. Năng lực của hệ thống y tế dự phòng, y tế xã còn hạn chế. Một số cơ sở y tế công lập, đặc biệt là bệnh viện đa khoa tuyến huyện còn khó khăn trong việc cân đối tài chính để đảm bảo chi thường xuyên và thực hiện cơ chế tự chủ...

BSCK2 Trịnh Việt Trung, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế cho biết: Chỉ thị số 25 ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở đã xác định những định hướng ưu tiên mới về cam kết chính trị, chính sách và hành động liên ngành, bộ máy tổ chức, phương thức hoạt động, chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển nhân lực. Trên cơ sở đó, 19/1/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 117 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25. Trong đó yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, phấn đấu đến năm 2030 có 100% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; 100% dân trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được BHYT chi trả; 100% dân số được quản lý sức khỏe, theo dõi sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Để nâng cao chất lượng y tế cơ sở, ngành y tế Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch triển khai, theo đó tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; đồng thời tăng cường củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Tô Hà