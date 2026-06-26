Dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Sáng 26/6, đám cháy trên Đồi 74, thuộc tổ dân phố Hữu Tài và Hữu Nhân, phường Hải Bình không còn bùng phát trở lại. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt.

Một góc vụ hỏa hoạn trên Đồi 74, phường Hải Bình vào chiều 24/6.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau khi khống chế thành công vụ cháy rừng trên Đồi 74, phường Hải Bình vào 15 giờ ngày 25/6, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức các biện pháp dập tàn, bơm nước dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên sau đó, do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh, thảm thực bị dày, đám cháy đã bùng phát trở lại tại một vài vị trí trong tầm khoanh vùng. Ngay sau đó, các lực lượng đã triển khai phương án, dập tắt thành công đám cháy.

Lực lượng chức năng tạo bể nhân tạo để bơm chuyển tiếp nước lên các vị trí cao, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thành nhiều mũi tiếp cận các khu vực đã được khống chế, thực hiện các biện pháp dập tàn lửa. Đồng thời tổ chức đánh giá các yếu tố, loại trừ nguy cơ đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động cao nhất hệ thống đường ống, vòi dẫn, máy bơm công suất lớn để phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy ở các vị trí thấp. Đồng thời tạo các bể nhân tạo từ trên cao để bơm chuyển nước dập tắt đám cháy ở các vị trí gần khu vực đỉnh đồi.

Các lực lượng chức năng nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đến khoảng 18 giờ ngày 25/6, khu vực Đồi 74, phường Hải Bình có mưa lớn, dù không kéo dài, nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng dập tắt hoàn toàn đám cháy ở một vài vị trí còn lại. Sau khi mưa tạnh, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục trinh sát, theo dõi diễn biến ở các vị trí cháy, để kịp thời ứng phó.

Đến sáng 26/6, qua theo dõi của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, lửa và khói không còn bốc lên trên khu vực Đồi 74. Đám cháy rừng đã hoàn toàn được dập tắt. Các lực lượng đã rút khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác thống kê thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy rừng trên Đồi 74, phường Hải Bình đang được tiến hành.

Vụ cháy rừng trên Đồi 74, phường Hải Bình diễn ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/6 và nhanh chóng lan rộng, diễn biến phức tạp do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao cộng với gió Tây Nam thổi mạnh. Trong khi đó, các đám cháy bùng phát rải rác trên diện tích rộng, địa hình khu vực phức tạp, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận. Đã có hơn 500 người, gồm các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương đã được nhanh chóng huy động tham gia gia cứu.

Đỗ Đức