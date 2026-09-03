Phim Việt tham gia cùng lúc 4 hạng mục tại Liên hoan phim Busan 2026

Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-15/10. Theo ban tổ chức, chương trình mang đến tổng cộng 316 tựa phim ở các hạng mục có và không tranh giải từ 59 quốc gia. Việt Nam góp mặt với 5 tác phẩm.

Phim 1982 được giới thiệu trên trang của liên hoan phim. (Ảnh chụp màn hình)

“1982” (tâm lý, chính kịch) của Nguyễn Hoàng Điệp tranh giải hạng mục Vision - Asia với 11 phim khác từ Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Kazakhstan... Phim kể về hành trình một nữ đạo diễn lên đường tìm mẹ, nhưng cùng lúc lại mở ra nhiều bí mật và tổn thương bị che giấu trong gia đình.

Tham gia trình chiếu (không dự thi) trong A Window on Asian Cinema là “Hearing” (chính kịch, tâm lý) của Lê Bảo và “Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh” (hành động, lịch sử, võ thuật) của Nguyễn Phan Quang Bình.

Đáng chú ý có “Hearing” từng được chọn công chiếu tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sỹ) trước đó. Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến góp mặt trong hai phim “1982” và “Hộ linh tráng sỹ.”

Chương trình chuyên giới thiệu phim châu Á đáng chú ý, năm nay gồm 28 phim khác từ Việt Nam, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ, Iran, Đức, Pháp, Mỹ...

Hai phim còn lại góp mặt ở hạng mục chuyên biệt hơn. “Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng” (phim tài liệu) của Nông Nhật Quang góp mặt tại Wide Angle - Documentary. Hạng mục chuyên giới thiệu phim tài liệu có góc nhìn riêng, năm nay gồm tổng cộng 15 phim.

“Sợi chỉ đỏ” (kinh dị, siêu nhiên) của Hàm Trần được chiếu trong Midnight Passion. Chương trình chuyên cho phim kinh dị, giật gân, hành động và khoa học giả tưởng.​

So với mặt bằng chung năm nay, phim Việt dự thi nhiều hơn một phim so với mức trung bình (4,2 phim/nước).

Việc góp mặt ở thêm nhiều hạng mục mới giúp điện ảnh Việt được ghi nhận đa dạng hơn, có cơ hội được các nhà sản xuất quốc tế chú ý hơn.

Sản xuất hoặc tham gia sản xuất nhiều phim nhất là nước chủ nhà Hàn Quốc 63 phim, Pháp 59 phim, Nhật Bản 30 phim, Mỹ 20 phim. Các nước châu Á như Trung Quốc có 19 phim (9 phim từ Đài Loan), Ấn Độ 9 phim, Singapore 8 phim...

Năm 2019, điện ảnh Việt cũng từng có 5 phim dự Liên hoan phim Busan nhưng chỉ ở 2 hạng mục, gồm “Ròm” dự thi New Current, 4 phim còn lại thuộc chương trình công chiếu giới thiệu, không dự thi A Window on Asian Cinema (Cửa sổ châu Á).

Theo TTXVN