Đánh thức tiềm năng du lịch tâm linh ở Triệu Lộc

Xã Triệu Lộc là vùng đất hội tụ nhiều di tích lịch sử - văn hóa, tâm linh đặc sắc. Đây chính là tiềm năng, lợi thế để xã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch văn hóa - tâm linh suốt bốn mùa.

Học sinh tham quan, chiêm bái tại đền Bà Triệu.

Về Triệu Lộc, du khách không thể bỏ qua cơ hội tham quan, chiêm bái Quần thể di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu. Nơi đây hội tụ các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, với cảnh quan thiên nhiên hài hòa, tươi đẹp. Quần thể bao gồm các hạng mục công trình liên quan đến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu và nơi thờ tự bà như đền Bà Triệu, khu lăng mộ Bà Triệu, mộ ba ông tướng họ Lý, miếu Bàn Thề, đình làng Phú Điền và đền Đệ Tứ. Các công trình tâm linh này nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với núi cao sừng sững, được bao bọc bởi những cánh đồng xanh mướt và xóm làng trù phú, yên bình, chính vì vậy luôn là điểm dừng chân trong chuyến hành hương về miền du lịch tâm linh của đông đảo khách du lịch.

Trong đó, điểm nhấn thu hút đông du khách đến tham quan, chiêm bái nhất phải kể đến là đền Bà Triệu nằm dưới chân núi Gai, được Nhân dân xây dựng để tưởng nhớ công đức của Bà Triệu và các tướng sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa chống giặc Ngô xâm lược năm 248. Tương truyền, vào thời vua Lý Nam Đế (542-548) trong lần thân chinh đi đánh giặc Lâm Ấp xâm chiếm bờ cõi phương Nam, nhà vua đã vào đền khẩn cầu Bà Triệu phù hộ. Ngày thắng giặc trở về, vua đã trở lại đền thờ để tạ ơn rồi cấp tiền cho dân làng Bồ Điền tu sửa, mở rộng đền thờ. Trải qua thời gian, ngôi đền nhiều lần được trùng tu, tôn tạo nên mới có được diện mạo khang trang, bề thế như ngày nay. Xung quanh đền Bà Triệu còn có cây cối sum suê tỏa bóng mát quanh năm, bởi vậy nơi đây không chỉ là chốn linh thiêng để Nhân dân và du khách đến chiêm bái, mà còn là nơi có phong cảnh hữu tình, đưa du khách hòa mình vào không gian bình yên, thư thái.

Nói về việc phát triển du lịch, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Trưởng Phòng quản lý Quần thể di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, cho biết: “Nhằm hướng tới phát triển du lịch tâm linh bền vững, chúng tôi đã không ngừng đổi mới cách làm du lịch đó là chuyển từ cách tiếp cận “du lịch tâm linh thông thường” sang “du lịch trải nghiệm di sản”, tức là không chỉ tổ chức cho du khách được tham quan, chiêm bái mà còn xây dựng các tour chuyên đề về văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng, kết nối nhiều điểm di tích thành các hành trình khám phá, tạo cơ hội để du khách được tiếp cận với những giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của vùng đất di sản ở bất cứ mùa nào trong năm”...

Mảnh đất Triệu Lộc với bề dày lịch sử và văn hóa đặc sắc, sở hữu nhiều điểm đến tâm linh nổi tiếng, bởi vậy nơi đây luôn thu hút đông đảo du khách tìm về miền đất thiêng. Và không nằm ngoài những điểm đến đó, Quần thể Di tích văn hóa và danh thắng Phong Mục - Hàn Sơn (thôn Phong Mục), tọa lạc ở vùng đất sơn thủy hữu tình. Cụm di tích bao gồm một hệ thống các công trình thờ đạo Mẫu có lịch sử lâu đời, đó là đền Mẫu, đền Quan giám sát, đền Cô Tám và đền Cô Đôi. Tuy nhiên, trải qua thời gian, một số ngôi đền đã xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn nền móng. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân và du khách, những năm qua chính quyền và Nhân dân xã Triệu Lộc từng bước trùng tu, tôn tạo quần thể di tích này, đặc biệt ở hai hạng mục đền Mẫu và đền Cô Tám; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch.

Theo các chuyên gia, khi đời sống con người ngày càng được nâng lên, thì nhu cầu đi du lịch văn hóa - tâm linh cũng phát triển theo. Tham gia loại hình du lịch này sẽ giúp du khách vừa có thể tham quan, tìm hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, lại vừa giúp trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới, văn hóa mới. Chính vì vậy, là địa phương có nhiều tiềm năng về di tích lịch sử - văn hóa, xã Triệu Lộc đã và đang thúc đẩy du lịch tâm linh phát triển suốt bốn mùa.

Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc Lưu Trung Công nhấn mạnh: "Du lịch văn hóa tâm linh ngày càng chiếm ưu thế và là xu hướng dẫn đầu. Tuy nhiên, loại hình du lịch này lại tập trung hầu hết vào dịp đầu xuân. Để du lịch văn hóa tâm linh sôi động suốt bốn mùa và phát triển bền vững, địa phương đã đầu tư bài bản từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa của di sản; tăng cường kết nối nhiều điểm đến, tạo các tour du lịch để du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn giá trị của di tích gắn với thực hành các nghi thức văn hóa tâm linh, tín ngưỡng"...

Đây đều là những yếu tố “cần” và “đủ” để người dân không đi lễ theo trào lưu mà hướng đến hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu, thời gian du lịch tâm linh cũng không phải dồn ép trong những tháng đầu năm, mà có thể được thực hiện suốt cả bốn mùa trong năm.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt