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Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

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Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1140050.vnp

Từ khóa:

#Ban chấp hành trung ương đảng #Thủ đô Hà Nội #Khai mạc #sáng

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