Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ xã Thiệu Trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Xây dựng Đảng 07:15 05/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Thiệu Trung đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Qua đó, từng bước nâng...

Sinh hoạt chi bộ: Gần dân, sát việc để củng cố niềm tin Xây dựng Đảng 06:45 05/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: Chi bộ là tế bào, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Muốn “hạt nhân” ấy thực sự vững mạnh, trước hết cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại Thanh...

Công Chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân Xây dựng Đảng 07:45 04/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ những việc làm cụ thể trong giải quyết thủ tục hành chính đến công tác dân vận, chuyển đổi số, tinh thần “lấy dân làm gốc” đã và đang được xã Công Chính cụ thể hóa trong thực tiễn.

Lan tỏa những việc làm theo gương Bác của phụ nữ phường Đông Quang Theo gương Bác 07:15 04/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN phường Đông Quang đã cụ thể hóa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác hội và đời sống hội viên. Qua đó, nhiều mô hình, phong trào được triển khai...