Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Theo TTXVN
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1140050.vnp
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