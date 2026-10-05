Đảng ủy xã Văn Phú đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát

Bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy xã Văn Phú đã tập trung đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, vừa chủ động phòng ngừa sai phạm, vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Một cuộc giao ban của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Văn Phú.

Đảng bộ xã Văn Phú có 16 tổ chức đảng, gồm 7 chi bộ thôn, bản và 9 chi bộ cơ quan với 575 đảng viên. Do là địa bàn vùng núi cao, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xã được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi trình độ đội ngũ cán bộ còn chưa đồng đều, dễ phát sinh vi phạm trong tổ chức thực hiện. Trên địa bàn có diện tích đất rất lớn là rừng phòng hộ đầu nguồn, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh rừng...

Bám sát thực tiễn địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, song hành với tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Phú đã chú trọng đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, trọng tâm là chuyển từ kiểm tra sau vi phạm sang giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ mang tính đặc thù địa phương, chủ động phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ông Lê Hồng Thức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Văn Phú, cho biết: Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã đã được thực hiện toàn diện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm, trọng điểm là giám sát thường xuyên các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: công tác quản lý, bảo vệ rừng, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác bình xét hộ nghèo...

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời, phân công đảng ủy viên phụ trách giám sát theo địa bàn, đảm bảo giám sát toàn diện các tổ chức đảng. Tổ chức thành lập đoàn giám sát theo chuyên đề đối với công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031... Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra ưu khuyết điểm, yêu cầu các tổ chức đảng khẩn trương khắc phục.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Văn Phú đã tổ chức giám sát thường xuyên đối với một số tổ chức đảng cấp dưới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, ngoài nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp trên, nội dung giám sát được tập trung vào việc thực hiện một số nhiệm vụ mang tính đặc thù của địa bàn. Cụ thể là giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; công tác tham mưu, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp thôn, bản; việc triển khai một số dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Văn Phú đã phân công các thành viên theo dõi địa bàn, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên thông qua các hình thức, như: Tham dự các hội nghị đảng ủy, chi bộ; nghiên cứu báo cáo và thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác hướng dẫn các chi ủy chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng quý, năm phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Văn Phú, ông Lê Hồng Thức cho biết thêm: Cùng với tổ chức giám sát, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với 2 chi bộ về triển khai thực hiện các chỉ thị của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Thông qua đổi mới phương thức, hình thức kiểm tra, giám sát, nhất là chú trọng giám sát thường xuyên đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm khuyết điểm, tránh hình thành sai phạm lớn, củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bài và ảnh: Đồng Thành