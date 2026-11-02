Đảng ủy phường Đông Sơn tập trung lãnh đạo tăng trưởng hai con số

Với quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy phường Đông Sơn đang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả. Trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo phường Đông Sơn kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án khu đô thị mới.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, phương thức lãnh đạo từng bước chuyển từ chỉ đạo chung sang giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ phụ trách với tiến độ và kết quả thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy phường xác định là khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng chính là đẩy mạnh GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các dự án. Với phương châm sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo GPMB, duy trì giao ban hằng tuần, phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra tiến độ từng dự án. Đến hết tháng 9/2026, phường đã thực hiện GPMB 42,64/47,93ha, đạt 89% kế hoạch tỉnh giao. Nhiều dự án quan trọng đạt tỷ lệ GPMB cao, trong đó có các dự án khu dân cư, khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Cùng với GPMB, công tác đầu tư công được tập trung chỉ đạo nhằm phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng, phường đã quyết định chủ trương đầu tư 23 dự án; triển khai thi công, nâng cấp, cải tạo 5 trường học với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và một số dự án vẫn chưa đạt yêu cầu. Đây là những vấn đề Đảng ủy phường đang tập trung chỉ đạo khắc phục, yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, phấn đấu giải ngân tối đa nguồn vốn được giao.

Trong phát triển kinh tế, phường chú trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Cụm công nghiệp Đông Tiến đã thu hút 16 doanh nghiệp, hộ gia đình, cơ bản được lấp đầy; Cụm công nghiệp Đông Ninh đang triển khai công tác GPMB. Hoạt động kinh doanh tại các chợ dân sinh từng bước gắn với chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt. Trong 9 tháng, phường vận động thành lập mới 65 doanh nghiệp, đạt 43,3% kế hoạch; tiếp nhận 1.170 hồ sơ đăng ký kinh doanh. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển kinh tế còn lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các nguồn lực tại chỗ.

Bước vào những tháng cuối năm, Đảng ủy phường Đông Sơn xác định tập trung cao nhất cho những chỉ tiêu còn đạt thấp, nhất là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, GPMB và phát triển doanh nghiệp. Các nhiệm vụ được rà soát, phân công rõ người phụ trách, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể; kết quả thực hiện gắn với đánh giá trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Cùng với đó, phường tiếp tục củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Đông Sơn đang từng bước khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành. Đây là nền tảng quan trọng để phường phát huy lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu