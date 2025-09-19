Dâng hương, dâng hoa, báo công Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo

Sáng 19/9, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc xã Ngọc Trạo đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và báo công nhân Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo (19/9/1941 - 19/9/2025). Tham dự buổi lễ có các đại biểu, con em quê hương đang sinh sống, làm việc xa quê cùng đông đảo Nhân dân địa phương và các khu vực lân cận thuộc huyện Thạch Thành (cũ).

Các đại biểu và đông đảo tầng lớp Nhân dân tham dự dâng hương, dâng hoa, báo công Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Chiến khu Ngọc Trạo, các đại biểu, tầng lớp Nhân dân đã dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các liệt sỹ, các chiến sỹ Đội du kích Ngọc Trạo đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử quê hương gắn với thành lập Chiến khu và Đội du kích chiến khu Ngọc Trạo.

Dịp này, các đại biểu và tầng lớp Nhân dân đã ôn lại truyền thống lịch sử quê hương gắn với thành lập Chiến khu và Đội du kích chiến khu Ngọc Trạo. Cách đây 84 năm, vào đêm 19/9/1941, tại Hang Treo, đội du kích Chiến khu Ngọc Trạo -Tiền thân của lực lượng vũ trang Thanh Hóa - Đội du kích vũ trang thoát ly đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa chính thức thành lập. Mặc dù, đội du kích và Chiến khu Ngọc Trạo chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (từ tháng 7 đến tháng 10/1941), song là minh chứng cho bước phát triển mới trong phong trào phản đế cứu quốc của tỉnh Thanh Hóa.

Lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh, một đội vũ trang thoát ly được thành lập với sự tham gia hưởng ứng của quần chúng Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Chiến khu Ngọc Trạo đã giương cao ngọn cờ cách mạng, cổ vũ đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, cùng “chia lửa” với Bắc Sơn, Nam Kỳ đấu tranh giành quyền tự do, độc lập cho dân tộc. Máu đào của các liệt sĩ, chiến sĩ du kích Ngọc Trạo đã thấm sâu vào từng tấc đất Ngọc Trạo, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của quê hương.

Lãnh đạo xã Ngọc Trạo báo công nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo.

Dâng hoa thành kính tưởng nhớ các liệt sỹ, các chiến sỹ Đội du kích Ngọc Trạo đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ ngày 1/7/2025, xã Ngọc Trạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Thành Long, Thành An, Thành Tâm và xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành cũ, với tổng diện tích tự nhiên 79,62 km2, 26 thôn, có 5.171 hộ và 23.265 khẩu. Phát huy truyền thống lịch sử của một vùng quê cách mạng, suốt 84 năm qua, cùng với Nhân dân trong tỉnh và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Ngọc Trạo đã tích cực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Mai Ngọc Thoảng - người con quê hương Chiến khu Ngọc Trạo dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo là dịp để các đại biểu, Nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền bối, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời cũng là dịp để bồi đắp thêm niềm tin, niềm tự hào, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, nắm bắt thời cơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Trạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngọc Huấn