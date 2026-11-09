Đảng bộ xã Yên Ninh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Yên Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Từ đổi mới nội dung, phương thức điều hành đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, góp phần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Cán bộ xã và thôn Trịnh Xá thăm vùng sản xuất rau màu vụ đông.

Chi bộ thôn Trịnh Xá có 167 đảng viên, có độ tuổi, nghề nghiệp và điều kiện sinh hoạt khác nhau. Chi bộ đã chú trọng đổi mới phương thức điều hành, bảo đảm nền nếp, nguyên tắc và phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Đáng chú ý, việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã tạo chuyển biến trong công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt. Các chỉ thị, nghị quyết được đăng tải trước nhiều ngày, giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, nắm bắt nội dung và chuẩn bị ý kiến thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Chi bộ thôn Trịnh Xá, cho biết: “Việc ứng dụng mạng xã hội trong quản lý, điều hành không chỉ rút ngắn thời gian truyền tải thông tin, mà còn tạo thêm kênh để đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của cấp ủy. Những vấn đề bức xúc ở cơ sở được phản ánh kịp thời, giúp chúng tôi có hướng xử lý ngay, không để tồn đọng đến kỳ họp sau”.

Cùng với đó, trong mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ còn chú trọng đưa những vấn đề thiết thực của địa phương vào thảo luận, bàn giải pháp thực hiện, như: Giữ gìn, phát huy giá trị Lễ hội Trò Chiềng – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phát triển nghề làm bánh lá răng bừa, bánh bi gắn với lễ hội; mở rộng sản xuất cây bưởi Thanh Đường, rau màu vụ đông; vận động Nhân dân vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Tại Chi bộ thôn Châu Thôn, những buổi sinh hoạt không còn nặng về phổ biến văn bản mà được đổi mới theo hướng thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân. Đầu tháng 8/2026, cấp ủy chi bộ đã kết nối với Công ty TNHH MTV Quốc Đại CRAFT (xã Hoằng Hóa) tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất giỏ, tranh bằng nguyên liệu cây lục bình. Nhờ đó, nghề thủ công của thôn có thêm điều kiện phát triển, tạo việc làm phù hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình. Hiện, toàn thôn có khoảng 150 - 180 hộ tham gia các ngành nghề nông thôn cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống.

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Ninh đã tập trung quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW và Kế hoạch số 296-KH/TU, ngày 10/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, đảng ủy chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, dàn trải, thiếu trọng tâm. Đề cao vai trò của bí thư, cấp ủy chi bộ, nhất là trong chuẩn bị nội dung, định hướng thảo luận, gợi mở những vấn đề trọng tâm để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Ngoài nhiệm vụ được phân công, thường trực đảng ủy còn thường xuyên dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh.

Đồng chí Hoàng Trung Hưng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Một trong những kết quả nổi bật trong đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Yên Ninh là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân được đưa ra thảo luận, bàn giải pháp thực hiện và thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cao; sinh hoạt chuyên đề được tăng cường, rõ nội dung, rõ kết quả và sát thực tiễn; ứng dụng mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Yên Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen”.

Gần dân, sát cơ sở, cấp ủy chi bộ Trịnh Xá hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số tiện ích.

Hiện nay, toàn Đảng bộ xã Yên Ninh có 828/898 đảng viên đang sinh hoạt đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 98%; công tác số hóa hồ sơ đảng viên hoàn thành 100%, vượt tiến độ yêu cầu của tỉnh. Việc thu nộp đảng phí được thực hiện 100% trên môi trường điện tử. Xã đầu tư trang thiết bị như tivi, máy tính tại các thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, khai thác thông tin và tổ chức sinh hoạt. Những kết quả trong chuyển đổi số góp phần giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và khả năng tiếp cận thông tin của đảng viên. Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của đảng bộ xã trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW không chỉ là yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng mà còn là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Từ những đổi mới cụ thể, thiết thực, mỗi chi bộ ở Yên Ninh đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng trở thành hành động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Lê Hà