Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh - Hai trụ cột quản trị hiện đại ở Thanh Hóa

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên, Thanh Hóa đang nỗ lực đổi mới phương thức điều hành, cải thiện môi trường đầu tư và tổ chức lại không gian phát triển. Chuyển đổi số giúp chính quyền 2 cấp khai thác dữ liệu, rút ngắn thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Trong khi, chuyển đổi xanh đã bắt đầu định hình, với những mô hình sản xuất tiên tiến; đồng thời đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên, năng lượng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Lâm

Từ chính quyền số đến chuyển đổi xanh

Với quy mô dân số hơn 200.000 người, phường Hạc Thành xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực quản trị. Cùng với đổi mới quy trình giải quyết công việc, địa phương chú trọng kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý dân cư, đất đai, quy hoạch. Việc khai thác dữ liệu giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn khi xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, chia sẻ: Các nguồn lực phát triển khi được tổ chức thực hiện tốt sẽ đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ điều hành. Và cấp ủy, chính quyền của phường Hạc Thành sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị thông qua việc thực hiện tốt về dữ liệu cũng như ứng dụng chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã hình thành hạ tầng số khá đồng bộ với mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phủ rộng trên địa bàn. Hạ tầng băng rộng di động đã phủ đến 100% xã, phường và gần như toàn bộ thôn, bản. Trung tâm dữ liệu dùng chung của tỉnh tiếp tục được nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Thanh Hóa hiện có 18 phân hệ, đã kết nối 39/50 cơ sở dữ liệu nội bộ. Ứng dụng số Thanh Hóa tích hợp 53 tiện ích. Tỉnh cũng đã đưa Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa vào vận hành và thí điểm 15 kịch bản điều hành trên IOC. Từ ngày 1/12/2026, các đơn vị được yêu cầu ưu tiên sử dụng dữ liệu trên IOC trong chỉ đạo, điều hành và báo cáo.

Đặc biệt, tác động của chuyển đổi số thể hiện rõ qua việc tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, với quy mô khoảng hơn 291.000 hồ sơ mỗi năm. Trong năm 2026, thời gian tuân thủ đã giảm 56,1%, từ 16,05 giờ xuống còn 7,04 giờ mỗi hồ sơ. Chi phí tuân thủ giảm 58,7%, tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp trên 145 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nghiệp vụ chuyên môn của các sở, ngành từng bước được chuẩn hóa.

Mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và phát thải thấp, tại Thanh Hóa, từ những nhà máy đang hoạt động đến các dự án mới, việc chủ động đầu tư năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên đang cho thấy những chuyển động ngày càng rõ nét. Đến nay, 36% doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, đơn vị đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại khu nhà ở cán bộ, nhân viên và đang phối hợp với các liên danh đề xuất dự án thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50.000 tỷ đồng, dự án hướng tới hình thành trung tâm CCS tại khu vực tập trung nhiều ngành công nghiệp phát thải lớn, với mục tiêu giảm phát thải hàng triệu tấn CO2 mỗi năm.

Ông Michael W. Savidge, Phó Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: “Doanh nghiệp xác định chuyển đổi xanh là sứ mệnh cốt lõi trong định hướng phát triển bền vững. Công ty đang nghiên cứu tính khả thi của các phương án đồng đốt sinh khối hoặc amoniac, tích hợp điện mặt trời vào hoạt động của nhà máy, đồng thời xem xét các giải pháp nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả vận hành”.

Lấy kinh tế số, chuyển đổi xanh làm "trục phát triển"

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện đã có thêm những thiết chế mới để phát triển. Tỉnh đã thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công ty CP Quỹ đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa; tiếp tục hoàn thiện các phân hệ của Trung tâm Điều hành thông minh; chuyển đổi dữ liệu an sinh xã hội gắn với ứng dụng VNeID. Đặc biệt, tỉnh đang thử nghiệm trên diện rộng nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ, thí điểm mô hình “Trạm công dân số” tại các xã, phường và chuyển đổi dữ liệu an sinh xã hội gắn với ứng dụng VNeID. Những bước triển khai này mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ, từ giải quyết thủ tục hành chính đến hỗ trợ cán bộ thực thi công vụ và phục vụ người dân tại cơ sở.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành. Ảnh: Khánh Hòa

Xác định là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa cho các động lực tăng trưởng mới, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (điều chỉnh), tỉnh Thanh Hóa đã đưa kinh tế số là 1 trong 2 trụ cột phát triển mới. Khu kinh tế số và đổi mới sáng tạo cũng đã được Thanh Hóa định hướng nhằm kiến tạo không gian kinh tế công nghệ cao; thu hút doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ số; đồng thời kết nối với hạ tầng cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, logistics và đô thị thông minh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số của tỉnh và vùng động lực Bắc Trung bộ.

Để tạo nền tảng kết nối và vận hành các không gian phát triển mới, hạ tầng số cũng được quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, Trung tâm dữ liệu của tỉnh được định hướng đầu tư, nâng cấp trên nền tảng điện toán đám mây, hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Data Center), đáp ứng yêu cầu lưu trữ, khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung. Cùng với tích hợp hạ tầng điện toán đám mây vào các hệ thống thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh sẽ nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), tăng khả năng kết nối các dịch vụ dữ liệu trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy ứng dụng AI, blockchain, IoT để tự động hóa, thông minh hóa các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo ThS.KTS Phạm Xuân Na, Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, việc lựa chọn khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lĩnh vực tiềm năng để xây dựng thành trụ cột phát triển mới phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, với định hướng xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia, đồng thời phát triển mạnh logistics và dịch vụ cảng biển, chuyển đổi số càng trở thành yêu cầu quan trọng nhằm tối ưu vận hành, giảm chi phí lưu thông và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Với những định hướng vể chuyển đổi xanh, theo tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, từ cam kết tại COP26 năm 2021 về đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. “Thanh Hóa có những lợi thế nhất định trong quá trình này. Việc sử dụng điện sạch phát triển các mô hình tuần hoàn là cách địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm với môi trường; đồng thời là cơ hội mở để các doanh nghiệp tiếp cận, chinh phục các thị trường xuất khẩu có tiêu chuẩn cao".

Tùng Lâm - Khánh Hòa