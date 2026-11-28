Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển của chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 - quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá

Vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu đổi mới quản lý hành chính theo phương thức quản trị hiện đại, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và tính hợp pháp của mọi quyết định. Bài viết phân tích cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn của việc nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển của chính quyền địa phương ở tỉnh Thanh Hóa; đánh giá kết quả bước đầu và những điểm nghẽn về phân quyền, năng lực thực thi, dữ liệu, nhân lực, phối hợp và sự tham gia của người dân; từ đó xác lập quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá đến năm 2030. Trọng tâm là xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, phục vụ, vận hành trên dữ liệu; phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình; tổ chức dịch vụ công thích ứng với đặc điểm từng địa bàn; lấy tính hợp pháp, chất lượng thực thi, kết quả phát triển và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Mục tiêu hướng đến là năng lực quản trị của chính quyền hai cấp trở thành lợi thế cạnh tranh thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11% trở lên, nâng tỷ trọng kinh tế số lên 30% GRDP vào năm 2030, huy động ít nhất 840 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư và đưa Thanh Hóa vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công năm 2027; phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2026.

1. MỞ ĐẦU

Tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp là bước đổi mới quan trọng trong tiến trình xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Từ ngày 1/7/2025, cấp tỉnh và cấp xã trực tiếp thực hiện chức năng quản trị địa phương; cấp huyện kết thúc hoạt động. Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII yêu cầu việc chuyển đổi phải đồng bộ về tổ chức, nhân sự, trụ sở, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và điều kiện làm việc, bảo đảm bộ máy mới hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn phục vụ Nhân dân (Ban Chấp hành Trung ương, 2025, tr.2-4). Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đồng thời xác lập nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh phân quyền, tăng trách nhiệm giải trình và quản trị bằng công nghệ số (Quốc hội, 2025, Điều 4, Điều 11). Điểm cốt yếu vì vậy không chỉ là chuyển giao đầu việc, mà là tái thiết kế quan hệ giữa cấp tỉnh và cấp xã: tỉnh phải nâng năng lực kiến tạo thể chế, điều phối và bảo đảm chuẩn chung; xã phải có đủ quyền hạn, năng lực và điều kiện để giải quyết công việc sát dân.

Mô hình mới tạo cơ hội rút ngắn chuỗi ra quyết định, đưa thẩm quyền đến gần người dân, nâng tính chủ động của cơ sở và giảm chi phí hành chính. Tuy nhiên, bỏ một cấp trung gian cũng làm thay đổi luồng công việc, cơ chế phối hợp và trách nhiệm giải trình. Cấp tỉnh phải nâng cao năng lực hoạch định, điều phối, hỗ trợ chuyên môn và quản trị trên phạm vi rộng; cấp xã tiếp nhận nhiều thẩm quyền chuyên ngành, trực tiếp xử lý những vấn đề mới như đất đai, xây dựng, đầu tư, an sinh, môi trường và trật tự xã hội. Vì vậy, đổi mới không đồng nghĩa với thay thế tuân thủ pháp luật bằng chạy theo kết quả: quản trị hiện đại phải kết hợp đúng thẩm quyền, đúng quy trình với đánh giá chất lượng, thời gian và tác động của quyết định. Nếu chỉ sắp xếp tổ chức mà không đổi mới thể chế, nhân lực, dữ liệu và phương thức điều hành, mô hình mới có thể vận hành bằng cách làm cũ.

Đối với Thanh Hóa, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường; trong đó 145 đơn vị hình thành sau sắp xếp, 21 xã không thực hiện sắp xếp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2025, Điều 1). Tỉnh có địa bàn rộng, dân số lớn, khác biệt rõ giữa đô thị, đồng bằng, ven biển, miền núi và biên giới. Cùng một chuẩn pháp lý nhưng khoảng cách địa lý, quy mô dân số, năng lực cán bộ, khả năng kết nối và nhu cầu dịch vụ ở từng nơi không giống nhau. Điều này đòi hỏi một thiết kế quản trị hai lớp: thống nhất về quyền, tiêu chuẩn và trách nhiệm; linh hoạt về cách tổ chức dịch vụ, phân bổ nhân lực và huy động cộng đồng. Tính tự quản ở cơ sở cần được hiểu là quyền chủ động thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đi cùng nguồn lực, công khai, giám sát của Nhân dân và cơ chế hỗ trợ khi cơ sở không đủ năng lực tự giải quyết.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030 đặt ra sức ép đổi mới mạnh mẽ. Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một cực tăng trưởng mới trong tứ giác phát triển phía Bắc (Bộ Chính trị, 2020, mục II). Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 xác định tốc độ tăng GRDP bình quân 11%/năm, GRDP bình quân đầu người 7.900 USD, tỷ trọng kinh tế số 30% GRDP và tổng vốn đầu tư thực hiện ít nhất 840 nghìn tỷ đồng (HĐND tỉnh Thanh Hóa, 2026, Phụ lục). Để đạt được các mục tiêu nêu trên, không chỉ phụ thuộc vốn và hạ tầng, mà chất lượng thể chế, năng lực ra quyết định và khả năng tổ chức thực hiện của chính quyền là những yếu tố nền tảng, then chốt.

Trên cơ sở quan điểm của Đại hội XIV, các nghị quyết của Trung ương và thực tiễn vận hành mô hình hai cấp, bài viết đề xuất hệ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá đến năm 2030. Phạm vi phân tích tập trung vào năng lực quản trị của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp xã; đồng thời xem xét mối quan hệ với HĐND, MTTQ, người dân và doanh nghiệp trong giám sát, đối thoại và đồng kiến tạo. Năng lực kiến tạo được đánh giá qua khả năng huy động, phân bổ nguồn lực, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tạo ra kết quả phát triển bền vững. Như vậy, phạm vi bài viết không đồng nhất toàn bộ chính quyền địa phương với riêng cơ quan hành chính, mà tập trung vào năng lực điều hành của UBND trong một hệ sinh thái quản trị có kiểm soát và tham gia xã hội.

2. NỘI DUNG

2.1. Cơ sở và yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển

2.1.1. Từ quản lý hành chính sang quản trị và kiến tạo phát triển

Quản lý hành chính đặt trọng tâm vào việc tuân thủ pháp luật, duy trì trật tự và giải quyết công việc theo thẩm quyền. Quản trị địa phương mở rộng cách thức thực hiện nhiệm vụ đó: xác định mục tiêu công, phối hợp các chủ thể, phân bổ nguồn lực, quản trị dữ liệu, dự báo rủi ro, giám sát kết quả và giải trình trước Nhân dân. Chính quyền kiến tạo không làm thay thị trường và xã hội, mà bảo đảm khuôn khổ pháp luật minh bạch, hạ tầng thiết yếu, dịch vụ công có chất lượng và môi trường khuyến khích sáng tạo, đầu tư, sản xuất. Do đó, chuyển đổi cần được hiểu là đổi mới phương thức quản lý hành chính, không phải nới lỏng nguyên tắc pháp quyền hay bỏ qua thủ tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Văn kiện Đại hội XIV yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ; hoàn thiện thể chế; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản trị quốc gia và hiệu lực quản lý Nhà nước (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, tr.30, 40, 45, 52). Đặt trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu này có nghĩa là mọi khâu từ phân cấp, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ đến cung cấp dịch vụ phải hướng tới kết quả và giá trị công. Quy trình đúng nhưng kéo dài, chi phí cao hoặc không giải quyết được vấn đề thực tiễn thì chưa thể coi là quản trị hiệu quả.

Yêu cầu về năng lực quản trị và kiến tạo của chính quyền hai cấp có thể khái quát qua sáu thành tố: năng lực hoạch định và dự báo; năng lực thể chế hóa và tổ chức thực thi; năng lực điều phối liên ngành, liên cấp; năng lực quản trị nguồn lực và dự án; năng lực số, dữ liệu và đổi mới sáng tạo; năng lực giải trình, đối thoại và huy động sự tham gia. Sáu thành tố này là khung phân tích xuyên suốt, không phải độc lập nhau: phần thực trạng xem xét biểu hiện và điểm nghẽn của từng thành tố; mục tiêu xác định trạng thái cần đạt; nhiệm vụ nêu việc phải làm; còn giải pháp đột phá chỉ rõ cơ chế, chủ thể, nguồn lực và cách kiểm chứng. Chẳng hạn, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn phản ánh một phần năng lực thực thi nhưng chưa đủ đại diện cho chất lượng quản trị nếu chưa xét tính đúng pháp luật, số lần bổ sung, mức độ tái sử dụng dữ liệu, khả năng tiếp cận dịch vụ và trải nghiệm của người dân.

Để khung này vận hành xuyên suốt, sáu thành tố được quy chiếu vào bốn trụ cột mục tiêu ở mục 2.4; sáu nhiệm vụ tại mục 2.5 xác định nội dung công việc, còn năm đột phá tại mục 2.6 xác định cơ chế tháo gỡ điểm nghẽn và cách huy động nguồn lực. Riêng năng lực giải trình, đối thoại và huy động sự tham gia được đánh giá qua khả năng công khai tiến độ, phản hồi kiến nghị, tham vấn trước quyết định có tác động lớn và sự tham gia giám sát của người dân, MTTQ và doanh nghiệp. Cách liên kết này giúp phân biệt rõ khung đánh giá, đích cần đạt và công cụ thực hiện.

2.1.2. Những yêu cầu mới từ thực tiễn Thanh Hóa

Thứ nhất, quản trị địa bàn rộng và đa dạng bằng một hệ thống thống nhất nhưng linh hoạt

Sau sắp xếp, quy mô dân số, diện tích và số thôn, tổ dân phố của nhiều xã, phường tăng mạnh. Phường Hạc Thành có dân số gần 190.000 người, trong khi xã Bát Mọt có diện tích gần 200km2 nhưng chỉ hơn 4.000 dân; riêng khu vực miền núi có 74 xã với trên 1 triệu dân, trong đó trên 710.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Các số liệu này cho thấy thách thức không chỉ là chênh lệch quy mô mà là chi phí tiếp cận dịch vụ, khả năng đi lại và năng lực cung ứng tại chỗ. Bởi vậy, tỉnh cần giữ chuẩn chung về quyền và chất lượng, nhưng phân hóa phương thức: tăng điểm tiếp nhận và tự động hóa ở đô thị; bố trí điểm phục vụ lưu động, cán bộ/chuyên gia dùng chung, hạ tầng kết nối dự phòng và cơ chế tiếp nhận phản ánh trực tiếp ở miền núi. Người dân và cộng đồng cần được tham gia xác định nhu cầu, theo dõi chất lượng và phản hồi việc xử lý (Tỉnh ủy Thanh Hóa, 2026, tr.1, 33).

Thứ hai, phân cấp phải chuyển từ giao việc sang nâng cao năng lực thực hiện

Cấp xã hiện đảm nhiệm khoảng 1.060 nhiệm vụ (Tỉnh ủy Thanh Hóa, 2026, tr.18); các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, đô thị, đất đai và xây dựng chiếm khối lượng lớn. Thách thức nằm ở độ lệch giữa thẩm quyền được giao và năng lực thực tế: số lượng nhiệm vụ không phản ánh đầy đủ độ phức tạp, tần suất hồ sơ, địa bàn phục vụ hay rủi ro pháp lý của từng xã. Một vị trí phải xử lý nhiều lĩnh vực có thể tạo nút thắt, kéo dài thời gian hoặc làm tăng nguy cơ sai sót. Biệt phái nhân sự giúp xử lý tình thế nhưng nếu không kèm chuyển giao tri thức sẽ tạo phụ thuộc. Vì vậy, mỗi nhiệm vụ phân cấp phải đi cùng thẩm quyền, kinh phí, nhân lực, dữ liệu, quy trình, hỗ trợ chuyên môn và trách nhiệm giải trình; khối lượng công việc cần được theo dõi để điều chỉnh nhân lực theo dân số, địa bàn, số hồ sơ và tính chất chuyên môn.

Thứ ba, chuyển đổi số phải tạo năng lực quản trị chứ không chỉ số hóa hồ sơ

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng; yêu cầu hoàn thiện thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin (Bộ Chính trị, 2024, tr.2-4). Với Thanh Hóa, giá trị của chuyển đổi số không nằm ở số lượng phần mềm hay hồ sơ được tải lên hệ thống, mà ở việc dữ liệu được cập nhật một lần, tái sử dụng đúng thẩm quyền, giảm yêu cầu cung cấp lại giấy tờ và giúp nhận diện sớm điểm nghẽn. Nếu quy trình cũ chỉ được số hóa nguyên trạng, cán bộ và người dân có thể phải thao tác nhiều hơn, nhập một thông tin nhiều lần và chịu chi phí xã hội cao hơn. Do vậy, cần tái thiết kế quy trình trước khi số hóa, quy định rõ đơn vị chịu trách nhiệm dữ liệu, quyền truy cập, kiểm tra chất lượng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phương án phục vụ khi hệ thống gián đoạn.

Thứ tư, quản trị phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và chất lượng sống

Năng lực kiến tạo được kiểm chứng qua khả năng chuẩn bị dự án, giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cung ứng giáo dục, y tế, an sinh và bảo vệ môi trường. Mục tiêu GRDP tăng 11%/năm, 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, xuất khẩu đạt 15 tỷ USD, kinh tế số chiếm 30% GRDP và 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2030 đòi hỏi chính quyền có tốc độ xử lý nhanh, phối hợp chặt chẽ và ra quyết định dựa trên dữ liệu (HĐND tỉnh Thanh Hóa, 2026, Phụ lục). Các chỉ tiêu này là kết quả phát triển tổng hợp, chịu ảnh hưởng của thị trường, đầu tư đã hình thành, chính sách Trung ương và nhiều yếu tố khác; vì vậy, không thể quy toàn bộ biến động cho riêng mô hình chính quyền hai cấp. Đóng góp của quản trị cần được xem xét qua các mắt xích mà chính quyền có thể tác động trực tiếp như thời gian chuẩn bị dự án, chất lượng phối hợp, chi phí tuân thủ, giải ngân và khả năng tiếp cận dịch vụ.

2.2. Thực trạng năng lực quản trị của chính quyền địa phương hai cấp

2.2.1. Kết quả bước đầu

Một là, bộ máy được duy trì liên tục và từng bước ổn định

Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 10/5/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 1.178.446 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 1.170.467 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 99,32%. Riêng 166 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tiếp nhận 912.291 hồ sơ, có 903.643 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 99,05% (Tỉnh ủy Thanh Hóa, 2026, tr.19-20). Các số liệu phản ánh nỗ lực duy trì hoạt động liên tục trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, số hồ sơ tiếp nhận và số giải quyết đúng hạn có thể khác nhau về thời điểm ghi nhận và trạng thái xử lý; do đó, không nên suy ra hồ sơ quá hạn chỉ từ phép trừ giữa hai đại lượng. Tương tự, số liệu cấp xã và toàn tỉnh cần được đối chiếu cùng kỳ, cùng phạm vi và cùng một tiêu chí trước khi so sánh. Giai đoạn tiếp theo cần đo đồng thời tiến độ, chất lượng, số hồ sơ phải bổ sung, khả năng tự thực hiện dịch vụ số và mức độ hài lòng.

Hai là, phân cấp và cải cách thủ tục bước đầu tạo thêm không gian chủ động

Qua rà soát, Trung ương phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho tỉnh thực hiện 949 nhiệm vụ; các sở, ngành thực hiện 1.048 nhiệm vụ; cấp xã thực hiện 1.060 nhiệm vụ, trong đó có 163 nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền. Tỉnh đã rà soát 60 thủ tục hành chính đặc thù, cắt giảm 60% chi phí tuân thủ và 62% thời gian giải quyết; đồng thời triển khai cơ chế “làn xanh” đối với 44 thủ tục trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng và việc làm (Tỉnh ủy Thanh Hóa, 2026, tr.18-19). Nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” được tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Các kết quả này cho thấy phân cấp đã tạo thêm không gian chủ động, đồng thời làm rõ yêu cầu gắn thẩm quyền với năng lực thực thi và phối hợp.

Ba là, nhiều sáng kiến quản trị và dịch vụ số được hình thành

Cải cách hành chính và dịch vụ số có thêm kết quả đo đếm được. Báo cáo 9 tháng năm 2026 cho biết, tỉnh đã chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính và nghiệp vụ chuyên môn của 15/15 sở, ngành; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 96,47%, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96,99%. Tỉnh cũng tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính về đất đai, giúp giảm 56,1% thời gian tuân thủ và 58,7% chi phí, tiết kiệm hơn 145 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp (UBND tỉnh Thanh Hóa, 2026, tr.7). Những kết quả này cần tiếp tục được đánh giá cùng khả năng tái sử dụng dữ liệu, mức độ người dân tự thực hiện và chất lượng giải quyết hồ sơ.

Bốn là, công tác điều hành cơ bản giữ được nhịp phát triển kinh tế - xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,8%; giá trị xuất khẩu tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1%; tỉnh thu hút 109 dự án, trong đó có 17 dự án FDI, tính đến ngày 16/9/2026. Trong cùng kỳ, tỉnh thành lập mới 3.052 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ (UBND tỉnh Thanh Hóa, 2026, tr.2-4). Những kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, vừa tạo đà cho tăng trưởng trong thời gian tới; đồng thời, đòi hỏi chính quyền phải tiếp tục nâng năng lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ đó tiếp tục được vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

2.2.2. Hạn chế và điểm nghẽn

Trước hết, năng lực thực thi chưa đồng đều giữa các xã, phường. Một số đơn vị thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp trong các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính, đầu tư và chuyển đổi số; khối lượng hồ sơ có sự chênh lệch nhưng phân bổ nguồn lực chưa kịp điều chỉnh. Biệt phái nhân sự có tác dụng trước mắt nhưng chưa thay thế được cơ chế phát triển năng lực tại chỗ. Nếu kéo dài, tình trạng này sẽ làm tăng sự phụ thuộc vào cấp trên và hạn chế tính chủ động của chính quyền cơ sở.

Thứ hai, mối quan hệ giữa phân cấp, phân quyền và phối hợp chưa thật nhịp nhàng. Một số nhiệm vụ có thẩm quyền rõ nhưng thiếu quy trình liên thông, thời hạn phản hồi hoặc đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng. Đối với hồ sơ, dự án chuyển tiếp, khối lượng tài liệu lớn và đầu mối xử lý trước đây tập trung ở cấp huyện nên việc bàn giao có nơi chưa đầy đủ. Tiến độ đầu tư công vẫn là điểm nghẽn: đến ngày 24/9/2026, giá trị giải ngân đạt 9.860,1 tỷ đồng, bằng 50,97% kế hoạch (UBND tỉnh Thanh Hóa, 2026, tr.4). Điều đó cho thấy cần gắn phân cấp, phân quyền với đầu mối điều phối, năng lực chuyên môn và cơ chế xử lý vướng mắc liên ngành, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Thứ ba, dữ liệu và nền tảng số chưa đồng bộ. Báo cáo sơ kết một năm ghi nhận tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở cấp xã đạt 99,05%, nhưng phần lớn việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn cần sự hỗ trợ của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; tiến độ chuyển đổi số còn chậm và tỷ lệ số hóa tài liệu lưu trữ còn thấp (Tỉnh ủy Thanh Hóa, 2026, tr.20, 33). Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chỉ là một tiêu chí để đánh giá chuyển đổi số. Cần căn cứ thêm tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu, số hồ sơ không phải bổ sung, thời gian xử lý thực, mức độ tự thực hiện của người dân, số sự cố an toàn thông tin và năng lực ứng phó.

Thứ tư, công tác dự báo, quản trị rủi ro và đánh giá theo kết quả còn hạn chế. Báo cáo tháng 9/2026 dẫn số liệu ước tính lần thứ nhất của Cục Thống kê cho thấy tăng trưởng GRDP năm 2026 được dự báo ở mức 8,16%, thấp hơn mục tiêu 11% trở lên; đây là dự báo sơ bộ, không phải kết quả thực hiện cả năm (UBND tỉnh Thanh Hóa, 2026, tr.17). Khoảng cách giữa mục tiêu và dự báo cho thấy yêu cầu theo dõi sát tiến độ, nhận diện sớm điểm nghẽn và đánh giá chính sách theo tác động. Một số nơi còn tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, chưa chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; chất lượng báo cáo có lúc chưa chính xác (Tỉnh ủy Thanh Hóa, 2026, tr.33).

Thứ năm, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và cơ chế đồng kiến tạo chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Đối thoại và tiếp nhận phản ánh đã được chú trọng, nhưng việc công khai dữ liệu tiến độ, giải trình lý do chậm, phản hồi kết quả xử lý và tham vấn từ sớm còn khác nhau giữa các địa phương. Khi người dân chỉ được tham gia ở khâu cuối, khả năng phát hiện rủi ro, tạo đồng thuận và huy động sáng kiến xã hội bị hạn chế.

2.3. Quan điểm nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển đến năm 2030

Thứ nhất, phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tuân thủ pháp luật và lấy lợi ích của Nhân dân làm trung tâm

Nâng cao năng lực quản trị phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, quốc phòng - an ninh và ổn định xã hội. Đồng thời, phát huy dân chủ, quyền làm chủ và sự tham gia của Nhân dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, tr.18, 65). Đổi mới phương thức điều hành không làm giảm yêu cầu tuân thủ pháp luật, kiểm soát quyền lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Mọi đổi mới cần trả lời được ba câu hỏi: có đúng thẩm quyền và pháp luật không; có nâng chất lượng giá trị công không; người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì.

Thứ hai, coi năng lực quản trị và kiến tạo phát triển là nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh thể chế của tỉnh

Trong điều kiện nguồn lực đầu tư có giới hạn, chất lượng quản trị và kiến tạo phát triển quyết định tốc độ chuyển nguồn lực thành kết quả. Một quy trình rõ, dữ liệu đáng tin cậy và quyết định đúng hạn có thể làm giảm chi phí, giải phóng đất đai, vốn và phát huy sáng kiến xã hội. Vì vậy, nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ nội bộ, thường xuyên của chính quyền mà phải gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống; đồng thời, khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng đóng góp của xã hội trong tiến trình phát triển.

Thứ ba, phân cấp, phân quyền phải đồng bộ với phân bổ nguồn lực, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình

Mỗi nhiệm vụ phân cấp, phân quyền phải được thiết kế thành một cấu trúc hoàn chỉnh, thống nhất, gồm: thẩm quyền, tài chính, nhân lực, dữ liệu, hướng dẫn, tiêu chuẩn đầu ra và cơ chế giám sát. Cấp tỉnh tập trung kiến tạo thể chế, quy hoạch, điều phối, hỗ trợ chuyên môn và kiểm soát rủi ro; cấp xã chủ động tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả trong phạm vi được giao. Không bao biện làm thay, nhưng cũng không buông lỏng, thiếu hỗ trợ và kiểm tra. Nguyên tắc “1 xuyên suốt” cần được hiểu là một đầu mối theo dõi, điều phối và chịu trách nhiệm tiến độ đến khi hoàn thành; không trao cho cá nhân đó quyền quyết định thay cơ quan có thẩm quyền hoặc thay thế trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan.

Thứ tư, quản trị thống nhất về chuẩn, linh hoạt về phương thức và phân hóa theo địa bàn

Tỉnh ban hành chuẩn chung về thời gian, dữ liệu, chất lượng và trách nhiệm; phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức thực hiện theo phân cấp, thẩm quyền, phù hợp với dân số, địa bàn, năng lực số và điều kiện thực tiễn của đô thị, khu kinh tế, ven biển, đồng bằng, miền núi và biên giới. Với vùng sâu, vùng xa, tự quản phải đi cùng năng lực tự quyết trong phạm vi luật định, nguồn lực tương ứng, quyền tiếp cận thông tin và cơ chế để cộng đồng tham gia giám sát. Cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm mức dịch vụ tối thiểu bình đẳng, đồng thời cho phép cách cung ứng khác nhau để khắc phục khoảng cách địa lý. Đây là cách kết hợp hiệu quả quy mô với tính thích ứng địa phương, không để linh hoạt dẫn đến chênh lệch quyền lợi giữa người dân.

Thứ năm, lấy dữ liệu, đổi mới sáng tạo và kết quả phát triển làm nền tảng điều hành

Dữ liệu phải được coi là tài sản quản trị, được chuẩn hóa, chia sẻ đúng thẩm quyền và bảo vệ an toàn. Quyết định điều hành cần dựa trên bằng chứng; giám sát cần kết hợp báo cáo định kỳ với cảnh báo sớm; đánh giá cần xem xét đầu ra và tác động bên cạnh đầu vào. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nếu có, chỉ nên hỗ trợ phân tích và phát hiện dấu hiệu bất thường; quyết định hành chính vẫn phải do chủ thể có thẩm quyền kiểm chứng và chịu trách nhiệm. Đổi mới được khuyến khích thông qua thí điểm có phạm vi, tiêu chí đánh giá, giới hạn rủi ro, cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân và điều kiện dừng hoặc điều chỉnh khi không đạt kết quả.

2.4. Mục tiêu đến năm 2030

2.4.1. Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2030, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Thanh Hóa tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, hành động, phục vụ và kiến tạo; có năng lực hoạch định, tổ chức thực thi và điều phối phát triển tương xứng với quy mô, vị thế của tỉnh; vận hành chủ yếu trên dữ liệu, phân cấp rõ và giải trình được; cung cấp dịch vụ công thuận tiện, bao trùm, an toàn; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.

2.4.2. Mục tiêu cụ thể và chỉ số quản trị chủ yếu

Về cơ bản, khung mục tiêu quản trị được hướng đến theo 04 trụ cột: “Thể chế và phân quyền - Nhân lực và tổ chức - Dữ liệu và đổi mới - Giải trình và kết quả”. Bốn trụ cột là cách nhóm các giải pháp quản trị, còn sáu thành tố năng lực ở mục 2.1.1 là lăng kính đánh giá; hai cách phân loại bổ trợ nhau, không thay thế nhau. Mục tiêu quản trị cần gắn với các chỉ tiêu phát triển được HĐND tỉnh xác định: GRDP tăng bình quân 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 7.900 USD; kinh tế số chiếm 30% GRDP; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 36% GRDP; vốn đầu tư thực hiện đạt ít nhất 840 nghìn tỷ đồng; 15.000 doanh nghiệp thành lập mới; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; năng suất lao động tăng 8,1%/năm; TFP đóng góp 55% tăng trưởng (HĐND tỉnh Thanh Hóa, 2026, Phụ lục). Đây là đích phát triển chung; để quy trách nhiệm quản trị cần gắn mỗi chỉ tiêu với các khâu đầu ra mà địa phương kiểm soát được.

Bên cạnh chỉ tiêu phát triển, cần xác lập bộ mục tiêu quản trị: 100% nhiệm vụ giữa tỉnh và xã có đầu mối, quy trình, thời hạn và tiêu chuẩn dữ liệu; 100% hồ sơ công việc đủ điều kiện được xử lý trên môi trường số và lưu vết; dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, đầu tư công và an sinh được kết nối theo thẩm quyền; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn duy trì từ 99% nhưng đồng thời giảm mạnh hồ sơ, số lần phải bổ sung; 100% xã, phường có kênh phản ánh đa nền tảng và công khai kết quả xử lý; cán bộ ở vị trí trọng yếu được chuẩn hóa năng lực; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trở thành chỉ số bắt buộc trong đánh giá người đứng đầu. Để các mục tiêu này có thể kiểm chứng, cần công bố định nghĩa chỉ số, mẫu số, nguồn dữ liệu, đơn vị chịu trách nhiệm và kỳ đo.

Đối với chỉ tiêu chưa có đường cơ sở, cần xác lập và công khai đường cơ sở trước khi đánh giá mức cải thiện; không dùng một tỷ lệ đơn lẻ để thay thế chất lượng thực chất.

2.5. Nhiệm vụ trọng tâm

Một là, hoàn thiện kiến trúc quản trị của mô hình chính quyền hai cấp

Rà soát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp xã; lập bản đồ thẩm quyền theo từng lĩnh vực; loại bỏ khâu trung gian không cần thiết; xác định cơ quan quyết định, thực hiện, phối hợp và kiểm tra, giám sát. Chuẩn hóa quy trình liên thông, thời hạn phản hồi và cơ chế chuyển cấp khi vượt thẩm quyền. Với công việc liên xã hoặc hồ sơ chuyển tiếp không còn đầu mối cấp huyện, tỉnh cần quy định rõ cơ quan điều phối và trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Nhiệm vụ này nhằm khép khoảng trống thẩm quyền; giải pháp đột phá tương ứng phải là cơ chế điều phối có thời hạn, dữ liệu theo dõi và quyền yêu cầu xử lý, chứ không chỉ ban hành thêm quy trình.

Hai là, nâng cao chất lượng hoạch định, dự báo và quản trị kế hoạch

Xây dựng năng lực phân tích dữ liệu, dự báo về kinh tế - xã hội. Chuyển kế hoạch từ danh mục nhiệm vụ sang khung kết quả có chỉ số, mốc thời gian và người chịu trách nhiệm. Kết nối quy hoạch tỉnh, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu ngân sách...; định kỳ rà soát để điều chuyển nguồn lực theo kết quả và năng lực “hấp thụ, chuyển hóa”; khơi thông nguồn lực gắn với phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Ba là, phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại

Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ là phải có năng lực tổ chức thực hiện, xử lý vấn đề mới, khó, phức tạp; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cán bộ cơ sở phải gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, có kỹ năng đối thoại và phục vụ Nhân dân. Hoàn thiện vị trí việc làm cần gắn với đánh giá khối lượng thực tế theo dân số, diện tích, số hồ sơ, mức độ phức tạp và khoảng cách tiếp cận dịch vụ; đây là căn cứ để điều chỉnh biên chế, dùng chung chuyên gia và bố trí hỗ trợ giữa các xã. Biệt phái phải có thời hạn, nhiệm vụ chuyển giao và đánh giá năng lực tại chỗ sau hỗ trợ, để giải quyết việc trước mắt đồng thời giảm phụ thuộc lâu dài. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học - kỹ thuật.

Bốn là, xây dựng chính quyền số và hệ thống dữ liệu dùng chung

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng trong kỷ nguyên số. Xây dựng các nền tảng dữ liệu tin cậy, đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, làm cơ sở cho hoạch định chính sách và nâng cao chất lượng quản trị. Hoàn thiện kiến trúc số thống nhất; chuẩn hóa mã định danh hồ sơ, dự án, tài sản và đối tượng quản lý. Tích hợp dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, thuế, đầu tư, an sinh, môi trường; thực hiện nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng” khi có căn cứ pháp lý và điều kiện kỹ thuật. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) cần hỗ trợ cảnh báo hồ sơ quá hạn, dự án chậm tiến độ, giải ngân, biến động đất đai và vấn đề an sinh. Mỗi cơ sở dữ liệu phải có cơ quan quản trị, người chịu trách nhiệm cập nhật, quy tắc chia sẻ và kiểm soát truy cập; bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư.

Năm là, cải thiện môi trường đầu tư và nâng năng lực kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý, xử lý thủ tục sang tư duy phục vụ, đồng hành, kiến tạo để phát triển. Tiếp tục đơn giản hóa quy trình, mở rộng luồng xanh đối với dự án phù hợp quy hoạch và có tác động lan tỏa; thiết lập cơ chế đầu mối theo dõi dự án từ chấp thuận đến vận hành theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Công khai quỹ đất, quy hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng và danh mục hạ tầng. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh không chỉ hướng tới thu hút các dự án mới mà còn nhằm tạo dựng niềm tin, củng cố mối quan hệ đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và tiếp cận nguồn lực.

Sáu là, bảo đảm quản trị bao trùm, an toàn và bền vững

Mọi người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và người ở vùng khó khăn phải tiếp cận được dịch vụ công. Duy trì kênh trực tiếp song song với kênh số; tổ chức điểm phục vụ lưu động, hỗ trợ kỹ năng số và cơ chế tiếp nhận hồ sơ tại cộng đồng khi khoảng cách địa lý gây trở ngại. Quản trị bao trùm không chỉ là mở thêm kênh, mà phải đo xem người dân có hoàn thành được thủ tục, có nhận được phản hồi và có thể khiếu nại hoặc yêu cầu giải trình hay không. Lồng ghép quốc phòng - an ninh, bảo vệ dữ liệu, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong triển khai thực hiện. Quản trị phát triển phải bảo đảm không đánh đổi môi trường và công bằng xã hội lấy tăng trưởng ngắn hạn.

2.6. Các giải pháp đột phá

Đột phá thứ nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành

Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kết hợp chặt chẽ tuân thủ pháp luật với quản trị theo kết quả; chuyển từ xử lý sự vụ rời rạc sang điều hành theo mục tiêu, dữ liệu và rủi ro. Quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục tiêu lớn thành chuỗi công việc cụ thể, phân công theo nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời, thực hiện “1 xuyên suốt” với một đầu mối theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm tiến độ đến khi hoàn thành sản phẩm. Cơ quan có thẩm quyền vẫn giữ nguyên trách nhiệm quyết định theo luật. Cần công khai tình trạng xử lý, cơ chế tháo gỡ vướng mắc và kết quả đánh giá; qua đó hạn chế tình trạng đẩy việc giữa các cơ quan mà không làm mờ trách nhiệm pháp lý.

Đột phá thứ hai, xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung

Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cần được xây dựng đồng bộ, an toàn và có khả năng kết nối đa chiều. Đột phá không nằm ở việc bổ sung thêm nền tảng, mà ở cơ chế buộc dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ theo thẩm quyền: mỗi tập dữ liệu có cơ quan chủ quản, thời hạn cập nhật, quy trình kiểm tra, quyền truy cập, kinh phí vận hành và trách nhiệm khi dữ liệu sai hoặc không liên thông. Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) cần tích hợp, phân tích dữ liệu từ các hệ thống hiện có, hiển thị cảnh báo phục vụ quyết định kịp thời; không thay thế hệ thống chuyên ngành và không tự động hóa quyết định hành chính. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cần có kiểm chứng của cán bộ, dấu vết xử lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phương án xử lý sai lệch.

Đột phá thứ ba, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kiến tạo cho phát triển

Ưu tiên nguồn lực cho năng lực chuẩn bị, điều phối và tổ chức thực hiện các dự án phát triển; hạ tầng giao thông, hạ tầng Khu Kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng đô thị, miền núi và công trình dân sinh là những lĩnh vực kiểm chứng năng lực đó. Cần quản trị danh mục dự án theo mức độ sẵn sàng, tác động lan tỏa, khả năng giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và rủi ro môi trường; phối hợp đồng bộ giữa đất đai, môi trường, xây dựng, vốn và tiến độ. Một mã hồ sơ số duy nhất cho mỗi dự án cần liên thông từ pháp lý đến khai thác, vận hành. Tỉnh nên tập trung xử lý nhóm dự án chậm tiến độ, phát sinh nhiều phản ánh hoặc có dữ liệu bất thường, công khai nguyên nhân và cơ quan chịu trách nhiệm. Cách tiếp cận này đưa hạ tầng trở lại đúng vai trò: kết quả của quản trị dự án tốt, thay vì một danh mục công trình tách rời năng lực quản trị. Mô hình quản trị khu kinh tế/đặc khu phát triển thế hệ mới tại Nghi Sơn cần được nghiên cứu như một cơ chế quản trị phát triển có mục tiêu, không mặc nhiên là một đơn vị hành chính mới. Trọng tâm là phân quyền theo lĩnh vực và dự án trong khuôn khổ pháp luật; một đầu mối điều phối liên ngành; thủ tục đầu tư minh bạch, có thời hạn; kết nối quy hoạch khu kinh tế với kế hoạch của các xã, phường liên quan; cơ chế chia sẻ dữ liệu và lợi ích; cùng giám sát chặt chẽ đất đai, môi trường, an sinh và quyền lợi người lao động. Mô hình chỉ nên triển khai thí điểm sau khi có căn cứ pháp lý và thẩm quyền phù hợp, có đánh giá độc lập về hiệu quả, chi phí, rủi ro và tác động tới cộng đồng trước khi đề xuất nhân rộng.

Đột phá thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng dịch vụ công. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thời gian và thành phần hồ sơ; công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, nguồn lực; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận thông tin. Ở cấp xã, cần tổ chức cung ứng đa kênh phù hợp địa bàn, duy trì hỗ trợ trực tiếp cho người dân chưa có điều kiện sử dụng dịch vụ số và đo lường kết quả hoàn thành thủ tục, không chỉ đo số lượt truy cập hay tỷ lệ nộp trực tuyến. Đào tạo cán bộ phải gắn với tình huống thực tế, đạo đức công vụ, kỹ năng giải thích quyết định và xử lý phản ánh. Việc triển

TÔ ANH DŨNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa