Đề dẫn Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Thanh Hóa”

Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Thanh Hóa”, PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày đề dẫn với nhiều nội dung quan trọng. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đăng toàn văn đề dẫn.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban , bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và đại diện chính quyền cơ sở,

Thưa toàn thể Hội thảo!

Hôm nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Thanh Hóa”. Đây là dịp để các cơ quan Trung ương, chính quyền cấp tỉnh, cấp xã, các nhà khoa học và doanh nghiệp cùng nhận diện những vấn đề đặt ra, đề xuất giải pháp khả thi, góp phần hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương. Sau một thời gian vận hành, mô hình mới đã bước đầu phát huy hiệu quả, song cũng bộc lộ không ít vướng mắc cần sớm được nhận diện, tháo gỡ.

Vận hành chính quyền địa phương hai cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi bỏ cấp huyện, tỉnh và xã quan hệ trực tiếp với nhau, nên nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp phải được phân định lại. Sắp xếp tổ chức chỉ là tiền đề. Mục tiêu cao hơn là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển. Với quy mô lớn và địa bàn đa dạng (miền núi, đồng bằng, ven biển, đô thị), Thanh Hóa cần cách quản trị phù hợp với từng vùng, đồng thời giữ được sự điều phối thống nhất của tỉnh. Để thảo luận đi vào trọng tâm, tôi xin gợi mở bốn nhóm vấn đề.

Thứ nhất, làm rõ yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo hướng quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển

Quản trị hiện đại đòi hỏi chính quyền xác định rõ mục tiêu và thứ tự ưu tiên, dự báo và xử lý rủi ro, huy động và điều phối nguồn lực, chịu trách nhiệm về kết quả. Cấp tỉnh tập trung hoạch định chiến lược, tổ chức không gian phát triển, giải quyết các vấn đề liên ngành, liên xã và kiểm tra, giám sát thực thi. Cấp xã gần dân, sát việc, giải quyết kịp thời công việc hằng ngày của người dân và doanh nghiệp. Sau sắp xếp, cấp xã có quy mô lớn hơn, nhiệm vụ tăng mạnh, trong khi năng lực đội ngũ, hạ tầng số và tài chính giữa các địa bàn chưa đồng đều. Đây là điểm nghẽn cần đánh giá sát thực tế.

Đề nghị Hội thảo phân tích sâu mối quan hệ giữa phân cấp, phân quyền với nguồn lực, dữ liệu và đội ngũ cán bộ; giữa trao quyền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Từ đó, xác định rõ việc nào tỉnh chủ động quyết định, việc nào giao và hỗ trợ cấp xã thực hiện, vấn đề nào cần kiến nghị Trung ương tháo gỡ, để bộ máy tinh gọn mà vẫn hiệu lực, hiệu quả, phát huy được tính chủ động của cơ sở. Các tham luận cần dựa trên kết quả khảo sát nhanh và ý kiến của các xã, phường, chỉ rõ việc nào đang chậm, khâu nào chưa thông, nguồn lực nào còn thiếu, cơ chế phối hợp nào cần điều chỉnh. Đó cũng là căn cứ để kiểm chứng tính khả thi của các kiến nghị.

Hội thảo cũng cần đề xuất khung tiêu chí đánh giá năng lực quản trị và kiến tạo phát triển của cấp tỉnh, cấp xã, gồm các chỉ số: tiến độ giải quyết công việc, chất lượng phục vụ, mức độ phối hợp liên thông, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng nguồn lực, kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Khung tiêu chí phải gắn với dữ liệu, phương pháp đo lường và lộ trình thí điểm cụ thể, không dừng ở mô tả định tính.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa.

Không gian kinh tế không phải lúc nào cũng trùng với địa giới hành chính. Vì vậy, quy hoạch phải dựa trên quan hệ kinh tế, hạ tầng, tài nguyên, môi trường và nhu cầu sinh sống của người dân, để khắc phục tình trạng phát triển phân tán, thiếu liên kết. Các cực tăng trưởng Nghi Sơn, Thanh Hóa - Sầm Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng, Bỉm Sơn - Thạch Thành cần được kết nối về hạ tầng, logistics và liên kết thực chất trong công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nhân lực. Đồng thời, cần có cơ chế điều phối vùng, liên xã đủ mạnh để giải quyết những vấn đề vượt phạm vi một xã như giao thông, thủy lợi, xử lý chất thải, phòng, chống thiên tai.

Mỗi chủ trương phát triển phải trả lời rõ: ưu tiên dự án nào, cơ quan nào chủ trì, nguồn lực từ đâu, tác động ra sao đến đất đai, môi trường và sinh kế của người dân. Cơ chế đặc thù, thí điểm phải đúng thẩm quyền, có căn cứ pháp lý, tiêu chí minh bạch và phương án kiểm soát rủi ro, tránh để lại hệ lụy xã hội, môi trường lâu dài. Quy hoạch đô thị phải gắn với việc làm, nhà ở, giao thông, dịch vụ thiết yếu và bảo tồn di sản. Ở miền núi, cần chọn mô hình trung tâm dịch vụ phù hợp với sinh kế, văn hóa cộng đồng và điều kiện tự nhiên, không rập khuôn đô thị đồng bằng.

Thứ ba, khơi thông động lực tăng trưởng từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới.

Doanh nghiệp là chủ thể quan trọng của phát triển. Chính quyền cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, hạ tầng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp về nhân lực, công nghệ, thị trường. Đối thoại với doanh nghiệp phải chuyển từ tiếp nhận kiến nghị sang giải quyết từng việc, có đầu mối, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không chỉ ở ưu đãi, mà còn ở chính sách minh bạch, ổn định và tinh thần phục vụ của cán bộ. Thu hút dự án lớn phải gắn với phát triển doanh nghiệp trong tỉnh, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn, năng lực du lịch Thanh Hóa cần có sản phẩm cạnh tranh, thị trường ổn định, dịch vụ chất lượng và giá trị gia tăng cao. Du lịch biển, đô thị, di sản, sinh thái, cộng đồng cần được kết nối thành những hành trình hấp dẫn quanh năm. Ở miền núi và các địa bàn có di sản, du lịch phải gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm người dân tham gia thực chất và được chia sẻ lợi ích công bằng.

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải xuất phát từ bài toán cụ thể của chính quyền và doanh nghiệp. Hiệu quả chuyển đổi xanh được đo bằng mức tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, chi phí và mức tăng năng suất, sức cạnh tranh. Chuyển đổi số phải giúp quy trình liên thông hơn, dữ liệu tin cậy hơn, điều hành kịp thời hơn, dịch vụ thuận lợi hơn; người dân vùng sâu, vùng xa cũng phải tiếp cận được dịch vụ công trực tuyến. Với lĩnh vực mới như kinh tế tầm thấp, cần xác định rõ nhu cầu, địa bàn thử nghiệm, hạ tầng, nhân lực, doanh nghiệp dẫn dắt và điều kiện pháp lý, tránh đầu tư dàn trải, chạy theo công nghệ. Công nghệ chỉ có giá trị khi giải quyết đúng vấn đề và tạo ra năng lực mới.

Thứ tư, bảo đảm an ninh, an toàn - nền tảng của phát triển nhanh, bền vững

Mọi quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển du lịch và công nghệ mới đều phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu. Đây là nguyên tắc của quản trị phát triển, càng cấp thiết khi Thanh Hóa hướng tới tăng trưởng nhanh, nâng cao sức cạnh tranh. Bảo đảm an ninh, an toàn phải gắn với nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở và quản lý tốt rủi ro trong đầu tư, đất đai, môi trường, không gian số. Mỗi cấp, mỗi ngành phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ phát triển, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an, quân sự ở cơ sở và thế trận lòng dân. Làm tốt điều này sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường ổn định cho phát triển lâu dài.

Thưa các đồng chí!

Từ những nội dung trên, đề nghị Hội thảo quán triệt ba yêu cầu xuyên suốt.

Một là, đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu và kết quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, phải được bố trí theo vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và được đánh giá bằng kết quả công việc.

Hai là, tăng trưởng nhanh phải dựa trên nền tảng xã hội, môi trường và nhân lực bền vững. Khi tổ chức lại không gian phát triển, triển khai dự án hay chuyển mục đích sử dụng đất, phải tính đến việc làm, sinh kế, đào tạo nghề, nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ công, chi phí xã hội lâu dài và sự tham gia của người dân, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Ba là, quản trị phát triển phải dựa trên sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân: chính quyền định hướng, điều phối, tạo môi trường; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo; cơ sở nghiên cứu, đào tạo cung cấp tri thức, nhân lực; người dân tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Để Hội thảo đạt kết quả thiết thực, tôi đề nghị các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung trả lời ba câu hỏi: (i) Vướng mắc ở đâu? (ii)

Ai chịu trách nhiệm giải quyết? (ii) Cần làm gì và hoàn thành khi nào? Mỗi đề xuất phải có tình huống, số liệu hoặc căn cứ thực tiễn, phân biệt rõ rào cản thể chế với hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Kết quả Hội thảo cần được cụ thể hóa thành kiến nghị theo ba cấp: Trung ương, tỉnh và xã. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ nội dung, cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn, chỉ số đánh giá và sản phẩm cuối cùng. Từ đó, lựa chọn danh mục việc ưu tiên trong 12 tháng tới, phân biệt giải pháp tạo kết quả trước mắt với giải pháp tạo động lực dài hạn. Sau Hội thảo, cần theo dõi việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị, định kỳ rà soát nhiệm vụ ưu tiên và kịp thời báo cáo vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trên tinh thần đó, Thanh Hóa từng bước hình thành phương thức quản trị phù hợp với đặc thù của mình, kết hợp tính thống nhất của thể chế với sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện, vai trò điều phối của tỉnh với tính chủ động của xã, mục tiêu tăng trưởng với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân. Đó là biểu hiện cụ thể của năng lực kiến tạo phát triển.

Yêu cầu then chốt là chuyển kết quả nghiên cứu thành hành động, biến tiềm năng, lợi thế thành năng suất, việc làm và chất lượng cuộc sống.

Tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự đồng hành của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cán bộ cơ sở, Hội thảo sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia và toàn thể đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!