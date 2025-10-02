Đảng bộ xã Thăng Bình đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở

Thời điểm này, các chi bộ nông thôn thuộc Đảng bộ xã Thăng Bình đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội chi bộ theo hướng cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn.

Bí thư chi bộ thôn Mỹ Giang gặp gỡ, tuyên truyền đến người dân về chủ trương mở rộng đường giao thông.

Bí thư chi bộ thôn Mỹ Giang Đỗ Văn Quốc cho biết: Hơn 2 tháng qua, chi ủy tập trung quán triệt, triển khai nghị quyết đến đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với tinh thần quán triệt đến đâu, tổ chức thực hiện đến đấy. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào các vấn đề thiết thực liên quan đến dân sinh, như hiến đất mở rộng đường giao thông; mở rộng khuôn viên sinh hoạt văn hóa, thể thao; vệ sinh môi trường; tổ chức sản xuất... Đồng thời, chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể đảm nhận các phần việc, như: Chi hội phụ nữ đảm nhận vệ sinh môi trường, chi hội cựu chiến binh bảo đảm an ninh trật tự và phát dọn hành lang giao thông, chi hội nông dân phụ trách quản lý đồng ruộng... Trước mắt, chi bộ tuyên truyền đến người dân chủ trương mở rộng các tuyến đường trục chính trong thôn với tổng chiều dài khoảng 5km, từ 2,5 - 5m hiện nay lên 6m để bảo vệ hành lang, khi có nguồn lực sẽ tiến hành đầu tư mở rộng.

Cùng đi khảo sát hiện trạng giao thông ở thôn Mỹ Giang, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thăng Bình Phạm Thị Minh cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ phụ trách các chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, báo cáo Thường trực, Thường vụ Đảng ủy những vấn đề trọng tâm, phát sinh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, trọng tâm là việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã, thôn.

Sau sáp nhập Đảng bộ các xã Thăng Long, Thăng Thọ và Thăng Bình, Đảng bộ xã Thăng Bình hiện có 36 tổ chức cơ sở đảng với 1.047 đảng viên chính thức và 35 đảng viên dự bị. Xuyên suốt quá trình hoạt động, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đổi mới công tác xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy theo hướng cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, Thường trực, Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên trên cương vị được giao đã dành nhiều thời gian lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường, trên cơ sở bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu. Việc đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ, vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có tính trọng tâm, trọng điểm; sớm ban hành và triển khai thực hiện quy chế làm việc bảo đảm thống nhất, đồng bộ, quy định chặt chẽ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ, quy trình công tác, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, áp đặt hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy.

Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng được quan tâm; ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi, nhận văn bản, lưu trữ, tổ chức hội nghị, xử lý hồ sơ công việc, quản lý đảng viên được đẩy mạnh, gắn với chuẩn hóa quy trình, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ. Ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, duy trì tốt chế độ hội nghị hàng tháng. Ban thường vụ duy trì chế độ giao ban hàng tuần, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tối đa vai trò cá nhân trong lãnh đạo, từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo nền tảng chính trị để xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tiến tới NTM thông minh, Đảng bộ xã Thăng Bình đã và đang tập trung triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 12-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản của cấp ủy đảng theo hướng bám sát thực tiễn, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát và có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm; vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tế của xã để cụ thể hóa thành các chương trình hành động sát đúng, có tính khả thi cao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, phát hiện những nhân tố mới, mô hình mới, biểu dương người tốt, việc tốt; uốn nắn những sai lệch, thiếu sót; xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm. Tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân.

Bài và ảnh: Phạm Ngọc