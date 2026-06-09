Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Kiểm soát quyền lực từ sớm, không để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tại Phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh diễn ra chiều 9/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa; chú trọng kiểm soát quyền lực trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, đẩy nhanh xử lý các vụ án, dự án tồn đọng, góp phần phòng ngừa thất thoát, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi địa bàn; Tổ giúp việc của Cơ quan Thường trực - Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện Tổ giúp việc của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến trình bày các văn bản tại phiên họp.

Thực hiện Quy định số 199-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh, tại Phiên họp thứ 16, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh tập trung cho ý kiến vào các nội dung quan trọng gồm: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo (sửa đổi, bổ sung); Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Lê Đức Thái phát biểu kết luận.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn sử dụng nhiều nguồn lực nhà nước, các công trình, dự án trọng điểm và những khâu dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, cần chú trọng kiểm soát quyền lực trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nguy cơ sai phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Đại biểu dự phiên họp.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội; tăng cường công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đối với công tác phòng, chống lãng phí, đồng chí Lê Đức Thái yêu cầu triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí; tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, sử dụng thời gian, nguồn lực và tài sản công.

Các ngành, địa phương tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Ban Chỉ đạo phấn đấu hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, để tái triển khai các dự án tồn đọng trước ngày 31/8/2026, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu dự phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm 7 vụ án về tham nhũng, lãng phí thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; nâng cao chất lượng công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm và các lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực. Từng bước đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”.

Về công tác tuyên truyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền và giám sát xã hội; chủ động nắm chắc tình hình dư luận, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ án đã được xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, bản án có hiệu lực pháp luật và đã được giải quyết xong; đồng thời thống nhất đưa thêm 1 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong thời gian tới.

Minh Hiếu